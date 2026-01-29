Beyaz Saray zirvesi öncesi Kolombiya’dan kartellere operasyon

Kolombiya güvenlik güçleri, ülkenin en büyük uyuşturucu karteli olan Clan del Golfo’ya yönelik operasyonda beş kartel üyesinin öldürüldüğünü açıkladı.

Operasyon, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro’nun ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı kritik görüşmeden günler önce gerçekleşti.

Petro ile Trump’ın 3 Şubat’ta Beyaz Saray’da bir araya gelmesi planlanıyor. Görüşmede, dünyanın en yüksek kokain üretiminin yapıldığı Kolombiya’dan ihraç edilen uyuşturucuyla mücadelenin nasıl güçlendirileceği ele alınacak.

Kolombiya Savunma Bakanı Pedro Sánchez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonda Karayipler bölgesindeki Clan del Golfo yapılanmasının üst düzey bir yöneticisinin de öldürüldüğünü duyurdu.

Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili, Fransız Haber Ajansı’na (AFP) yaptığı açıklamada, operasyonda toplam beş kişinin öldürüldüğünü, iki kişinin ise gözaltına alındığını bildirdi.

ABD-KOLOMBİYA İLİŞKİLERİ

Kolombiya ile ABD, askeri ve ekonomik alanda geleneksel müttefikler olarak biliniyor. Ancak Trump’ın Ocak 2025’te yeniden Beyaz Saray’a dönmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerde gerilim yaşandı.

Trump, Kolombiya yönetimini suç örgütleriyle mücadelede yetersiz kalmakla eleştirmiş, Petro’yu “uyuşturucu baronu” olarak nitelendirmişti.

İki lider arasında özellikle sosyal medya üzerinden yaşanan sert polemiklerin ardından Washington, Kolombiya’nın sosyal demokrat lideri Petro’ya ekonomik yaptırımlar uyguladı. Petro, Kolombiya’nın modern tarihinde soldan gelen ilk devlet başkanı olarak kayda geçmişti.

Buna karşın Beyaz Saray’daki görüşmenin, taraflar arasında diplomatik bir yumuşama sürecine işaret ettiği değerlendiriliyor.

Petro hükümeti, ülkedeki tüm silahlı yapıları (aşırı sağcı paramiliterler ve karteller) silahsızlandırmayı hedefleyen politika kapsamında Clan del Golfo ile Katar’da müzakereler yürütüyor. Ancak bu görüşmelerden şimdiye kadar somut bir sonuç çıkmadı.

Petro, ABD’nin Karayipler ve Venezuela’daki askeri operasyonlarını da sert biçimde eleştiriyor. Ay başında Trump ile telefon görüşmesi yapan Petro’nun ardından Bogota yönetimi, iki liderin Venezuela sınırında uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olan ve Kolombiya’nın en eski gerilla örgütlerinden ELN’ye karşı ortak adımlar atılması konusunda uzlaştığını duyurdu.