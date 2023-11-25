Biden'dan esir takası açıklaması: Her şey yolunda gitti

Yayınlanma: 25.11.2023 - 08:45

Güncelleme: 25.11.2023 - 08:46

ABD Başkanı Joe Biden, düzenlediği basın toplantısında, söz konusu esir takası ve insani ara için bir dizi temaslar yürüttüklerine işaret ederek bu süreçteki rollerinden dolayı Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya teşekkür etti.

İnsani aranın ilk günündeki esir takaslarını olumlu bulduğunu ve her şeyin yolunda gittiğini kaydeden Biden, sonraki günlerde onlarca esirin daha serbest bırakılmasını beklediklerini söyledi.

Biden, ABD vatandaşlarının da serbest bırakılması için çalıştıklarını vurgulayarak, bunun için Katar, Mısır ve İsrail liderleriyle temas halinde olduğunu belirtti.

Başkan Biden, çatışmalara insani ara verilmesinin Gazze'deki sivillerin ihtiyaç duyduğu gıda, ilaç, su ve yakıtın ulaştırılması için fırsat olduğunu dile getirdi.

Biden, ABD'nin Orta Doğu İnsani Meselelerden Sorumlu Özel Temsilcisi David Satterfield ile insani yardımlarla ilgili görüştüğünü ve gelişmeleri yakından takip ettiğini vurguladı.

Orta Doğu'daki bu şiddet döngüsünün sonlandırılması gerektiğini söyleyen Biden, "İsraillilerin ve Filistinlilerin eşit ölçüde özgürlük ve onurla yan yana yaşayabilecekleri iki devletli çözümü sürdürme kararlılığımızı yenilememiz gerekiyor" diye konuştu.

Biden ayrıca, İsrail'in saldırılarının ne kadar süreceğini bilmediğine, Netanyahu'yu Gazze Şeridi'nde "sivil kayıpların azaltılmasına odaklanması konusunda cesaretlendirdiğini" belirtti.