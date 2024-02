Biden'dan shrinkflasyon tepkisi: Cips firmalarına kızdı

ABD Başkanı Joe Biden, merakla beklenen Super Bowl (Amerikan futbolu ligi şampiyonluk maçı) finali öncesi bir video yayımladı. Biden, gıda şirketlerini "shrinkflasyon" (fiyatları aynı tutarken ürünleri küçültme) iddiasıyla eleştirdi.

The Guardian'ın aktardığı habere göre, atıştırmalık üreticilerini "küçültme soygunu" yaptıklarıyla gerekçesiyle eleştiren Biden, "ABD halkının enayi yerine konulmaktan bıktığını" söyledi.

Biden, "Bazı şirketler ürünleri yavaş yavaş küçülterek ve sizin bunu fark etmeyeceğinizi umarak hızlı bir vurgun yapmaya çalışıyor" ifadesinde bulundu.

Biden, resmi başkanlık X hesabında yayımlanan videoyu paylaşarak şöyle yazdı:

"Super Bowl alışverişi yaparken fiyatın aynı kaldığı, normalden daha küçük ürünler içeren paketleri fark ettiniz mi? İnsanlar buna 'Küçülme' diyor ve bu da şirketlerin harcadığınız her dolar için size daha az para vermesi anlamına geliyor. Büyük tüketici markalarını buna bir son vermeye çağırıyorum"

Paylaşımda yer alan videoda ise Biden, şu konuşmayı yaptı:



"Bugün Super Bowl pazarı, eğer siz de benim gibiyseniz, büyük maçı izlerken etrafınızda bir iki atıştırmalık olmasını istersiniz. Maç için atıştırmalık satın alırken bir şeyi fark etmiş olabilirsiniz: İçeceklerin şişeleri daha küçük, bir paket cipste daha az cips var, ama yine de sizden aynı miktarda para alıyorlar. Bir dondurma sever olarak beni en çok kızdıran şey, dondurma kutularının gerçekten küçülmüş olması. Dedikleri şeyden bıktım artık. Shrinkflasyon! Bu bir soygun. Bazı Şirketler, fark etmeyeceğinizi umarak ürünleri azar azar küçülterek hızlı bir şekilde çıkış yapmaya çalışıyor. Hadi oradan. Amerikan halkı enayi yerine konulmaktan bıktı. Şirketleri buna bir son vermeye çağırıyorum. Şirketlerin doğru olanı yaptığından emin olalım"

While you were Super Bowl shopping, did you notice smaller-than-usual products where the price stays the same?



Folks are calling it Shrinkflation and it means companies are giving you less for every dollar you spend.



I’m calling on the big consumer brands to put a stop to it. pic.twitter.com/wL1NsEh78F