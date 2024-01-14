ABD basınından ‘Biden’ iddiası: İsrail’e karşı sabrı tükendi

Yayınlanma: 14.01.2024 - 21:25

Güncelleme: 14.01.2024 - 21:27

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 100’üncü günde devam ederken, ABD’nin İsrail’e yönelik desteğinde sona gelindiği iddia edildi.

ABD basınının adı açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberde, ABD’nin Gazze Şeridi’ne yönelik taleplerinin İsrail tarafından dikkate alınmaması nedeniyle ABD Başkanı Joe Biden’ın destek verdiği İsrail hükümetine karşı “sabrının tükendiği” iddia edildi.

Haberde, yetkilinin ABD yönetiminin İsrail’in Gazze savaşıyla ilgili son taleplerinin çoğunu reddetmesinden dolayı hayal kırıklığına uğradığını belirterek, "Durum berbat ve çıkmaza girmiş durumdayız. Başkan’ın sabrı tükeniyor" dediği bildirildi.

Haberde ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in İsrail’e yaptığı son ziyaret sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve savaş kabinesine İsrail’in çatışmaların sona ermesinin ardından Gazze’ye ilişkin planının "hayal ürünü" olduğunu açıkça ifade ettiği belirtildi.