Biden'ın kardeşinin FBI dinlemesine takıldığı açıklandı

Yayınlanma: 19.12.2023 - 13:00

Güncelleme: 19.12.2023 - 13:00

Washington Post'ta yer alan habere göre, 1998'de Mississippi'de avukatlık yapan Richard Scruggs, o dönem Kongre'de görüşülen tütün yasasına desteğin artması için James Biden ve Sara Biden'ın danışmanlık firması Lion Hall'la anlaşma yaptı.

Scruggs'ın, James Biden'a bu iş 100 bin dolar ödeme yaptığı tespit edildi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Washington Post'a konuşan avukat, "Bir senatörün kardeşi olmasaydı muhtemelen onunla anlaşmazdım" ifadelerini kullanırken, James Biden'ın hiçbir zaman abisiyle ilgili konuşmadığını aktardı.

Haberde Scruggs'ın o dönem Senato Yargı Komitesi'nin bir üyesi olan Joe Biden'ın yasayı desteklemesini istediği ifade edildi.

Biden ilk etapta gönülsüz olsa da, daha sonra yasanın en önemli destekçilerinden biri oldu ancak yasa Kongre'den geçmedi.

James Biden'ın kardeşini ikna edip etmediğini bilmediğin söyleyen Scruggs, gazeteye yaptığı açıklamada "Umarım etmiştir" ifadelerini kullandı.

James Biden'ın avukatıysa, müvekkilinin işlerinin hiçbir zaman abisiyle konuşmayı veya abisine erişim sağlamayı kapsamadığını söyledi.

Tütün yasası tartışmalarında yıllar sonra harekete geçen FBI, bir yargıca 40 bin dolar rüşvet verme suçlamaları üzerine Scruggs hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında telefonları dinlenen isimlerden biri de James Biden oldu. O dönem Scruggs ve ortaklarıyla bir şirket kurma hazırlıkları yapan kardeş Biden'ın rüşvet şemasında yer aldığına dair herhangi bir bulgu elde edilemedi.

Scruggs ve ortaklarıysa yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Avukatı, James Biden'ın hiçbir zaman rüşvet şemasından haberdar olmadığını, başlangıç aşamasındaki ortaklık planlarınınsa hiçbir zaman hayata geçmediğini söyledi.

Kayıtları inceleyen Washington Post, James Biden'ın birçok kayıtta olası ortaklık planlarıyla ilgili konuşmalar yaptığını aktardı.

Haber, ABD'de Cumhuriyetçilerin Joe Biden'ın aile üyelerinin özel şirketlerine verdiği desteğin soruşturulmasını istediği bir dönemde geldi.

Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'la ilgili aylardır soruşturma yürüten Temsilciler Meclisi, son olarak James ve Sara Biden'ı ifadeye çağırmıştı. Bu durum dikkatleri, Joe Biden'ın kardeşinin hayatı ve kariyeri üzerindeki etkisine çevirmişti.