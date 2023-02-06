Bir anne ve yedi çocuğu yangında öldü

Fransa'da, bir anne ve yedi çocuğu uykurken çıkan yangında, hayatlarını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 12:22
Bir anne ve yedi çocuğu yangında öldü
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Fransa'nın başkenti Paris'te, bir anne ve yaşları iki ile 14 arasında değişen yedi çocuğu çıkan yangın sebebiyle yaşamını yitirdi.

Polis ve itfaiye ekipleri, gece yarısı çıkan yangından yalnızca"üç çocuğun babası olan kadının kocası, ciddi şekilde yandı ve hastaneye sevk edildi" açıklaması yapıldı. 

Çocuklar arasında beş kız ve iki erkek çocuk bulunuyordu.


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