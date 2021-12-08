Bloomberg, 2023 seçimlerini işaret etti: Desteğin azalmasına neden oldu

08 Aralık 2021 Çarşamba, 15:22

Bloomberg'te yer alan analizde, marketlerdeki fiyatların neredeyse her gün arttığına dikkat çekilirken tüketicilerin ve süpermarket çalışanlarının öfkelerini sosyal medyadan dışa vurdukları belirtildi.

Bloomberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhalif olanlar, popülaritesini azaltmak için bir fırsat yakaladı" ifadelerine yer verildi.

Enflasyon'un kasım ayında yüzde 20,7'ye tırmandığının belirtildiği analizde, "Gıda fiyatları ortalama yüzde 27,1 arttı. Birçok temel ürünün üzerindeki fiyat etiketleri, durumun daha da kötüye gittiğini gösteriyor. Etiketleri değiştirmek için yarışan süpermarket çalışanlarının videoları internette viral hale geldi" ifadelerine yer verildi.

Bloomberg, "Fiyatlardaki artışın büyük ölçüde, Erdoğan'ın baskısı altındaki Merkez Bankası'nın kararıyla, liradaki rekor düşüşten kaynaklandığını" belirtti.

"2023 SEÇİMLERİNDE DESTEĞİN AZALMASINA NEDEN OLDU"

Analizde, "Erdoğan'ın “yeni modeli” Türkiye'deki birçok hanenin yaşam standartlarının düşmesine ve ufukta beklenen 2023 seçimlerinde hükümete verilen desteğin azalmasına neden oldu" yorumu yapıldı.

"RAHATÇA ALT EDECEKLERİNİ GÖSTERİYOR"

Metropoll'ün kasım ayı anketinde, Erdoğan'a yönelik desteğin 2015'te görülen rekor düşük seviyelere düştüğü, yani yüzde 39 civarında seyrettiğine dikkat çekildi. Analizde, "Son aylarda yapılan kamuoyu yoklamalarının çoğu, Millet İttifakı'nın seçimlerde Erdoğan liderliğindeki ittifakı rahatça alt edeceğini gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.

SEÇMENLERİN ÖFKESİNİ SAVUŞTURMAK İÇİN...

"İktidar partisi ve hükümet yetkilileri, Cumhurbaşkanı'nın hayatını kolaylaştırmıyor" yorumuna yer verilen analizde şunlar kaydedildi:

"Görünen o ki, Erdoğan seçmenlerin öfkesini savuşturmak için fiyat artışlarının sebebini stokçulara yükledi. Yaşam standartlarındaki düşüş, Erdoğan'ı eleştirenlerin bazılarını inisiyatifi ele geçirmeye sevk etti."