BM açıkladı: Taliban 100'den fazla Afgan'ı öldürmüş olabilir
Birleşmiş Milletler, Taliban'ın ülke yönetimini devraldığı ağustos ayından bu yana 100'ün üzerinde Afgan askeri ve yetkilisini öldürdüğüne ilişkin "geçerli iddiaların" bulunduğunu bildirdi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Taliban iktidarında ülkede yaşanan cinayetlere ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) rapor sundu.
Raporda, Taliban'ın yönetimi devraldığı 15 Ağustos'tan bu yana, aralarında eski Afgan hükümetine mensup kişiler ve uluslararası güçler ile iş birliği yapan askerlerin olduğu 100'ün üzerinde kişiyi öldürdüğüne ilişkin "geçerli iddiaların" olduğu aktarıldı.
Taliban'ın iktidara gelirken "genel af" ilan etmesine rağmen, kurbanların 3'te 2'den fazlasının yargısız infaza uğradığının ileri sürüldüğü raporda, IŞİD-Horasan örgütü üyesi olduğundan şüphelenilen en az 50 kişinin de yargılanmadan öldürüldüğüne dair iddialar olduğu belirtildi.
TUTUKLAMA, TEHDİT, SALDIRI
Raporda, eski hükümet ve koalisyon üyelerinin "zorla kaybettirildiğine ve yaşam hakları ile vücut bütünlüklerini etkileyecek ihlallere" maruz kaldıklarına ilişkin delillerin olduğu ifade edildi.
İnsan hakları savunucuları ve medya çalışanları için de "saldırı, tehdit, taciz, keyfi tutuklama, kötü muamele ve öldürülme" tehlikesinin devam ettiği vurgulanan raporda, 3'ü Taliban, 3'ü terör örgütü IŞİD tarafından olmak üzere 8 aktivistin öldürüldüğü, 10'unun da geçici olarak tutuklanarak tehdit edildiği bildirildi.
Raporda, belgelenen 44 geçici tutuklama ve tehdit vakasının 42'sinin Taliban tarafından gerçekleştirildiği ileri sürüldü.
Afganistan'ın, büyüyen bir insani krizle karşı karşıya olduğuna, ekonomik olarak küçüldüğüne ve finansal sistemlerinin çöktüğüne işaret edilen raporda, ülkenin son 27 yılın en büyük kuraklığının yaşandığı vurgulandı. Raporda, ülkedeki 5 yaş altı çocukların yarısının akut yetersiz beslenme tehlikesi yaşadığı ve Mart 2022 itibarıyla gıda güvenliği açısından "kritik duruma" ulaşan kişi sayısının 22,8 milyonu bulabileceği kaydedildi. Taliban'ın kapsayıcı bir hükümet kurmada ve kız çocuklarına eğitim ve iş imkanı sağlamada başarısız olduğu belirtildi.
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