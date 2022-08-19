BM eski Genel Sekreter Yardımcısı: İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması yasaklanmalı
BM eski Genel Sekreter Yardımcısı Jan Eliasson, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunun yasaklanmasını istedi.
Birleşmiş Milletler'in (BM) eski Genel Sekreter Yardımcısı Jan Eliasson, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunun yasaklanmasını istedi.
Eliasson, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının "nefret suçu" olarak cezalandırılması ve yasaklanması gerektiğini belirtti.
Eliasson, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarının, 7 ayda devlete 43 milyon krona (4 milyon 181 bin dolar) mal olmasını değerlendirerek, "Açıkça işlenen bu suçu korumak için milyonlarca kron harcanmasını mantıksız buluyorum. İfade özgürlüğüne girmeyen bir eylemin 43 milyon krona mal olması saçmalık, polis, kaynağını bunun yerine bariz suçlara ayırmalıdır" paylaşımında bulundu.
İsveç vatandaşlığı da bulunan ve partisinin 11 Eylül'de İsveç'te yapılacak genel seçimlerine katılmaya hazırlanan Paludan, son 15 gündür, seçim çalışması adıyla İsveç'in değişik bölgelerinde Kur'an-ı Kerim yakmaya devam ediyor.
Paludan, özellikle Türk ve Müslüman mahalleleri seçerek, cami önlerinde sıkı polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakıp İslam Peygamberi Hz. Muhammed'e hakaretler ediyor.
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