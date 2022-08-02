BM, İsrail'in Batı Şeria'daki aktivistlere yönelik şiddetini kınadı
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail güvenlik güçlerinin Batı Şeria'ya bağlı Mesafir Yatta beldesinde insan hakları savunucuları ve insani yardım çalışanlarına yönelik kötü muamelesini kınadı.
BM uzmanlarından yapılan yazılı açıklamada, Mesafir Yatta'da Yahudi yerleşimlerinin inşası için şehir sakinlerinin zorla tahliye edilmesi ve buna karşı çıkanların gözaltına alınması değerlendirildi.
Açıklamada, İsrail Yüksek Mahkemesinin mayısta aldığı karar sonucu Mesafir Yatta'da 1200 civarında Filistinlinin yerinden edildiği ve korumasız durumda olduğu bildirildi.
Yerinden edilen Filistinlilere yardım etmek için bölgede olan aktivist ve insani yardım çalışanlarının İsrail ordusunun şiddetine maruz kaldığı kaydedilerek "Çok sayıda aktivistin keyfi olarak gözaltına alınıp araçlarına el konulduğu" bilgisi paylaşıldı.
"İsrail ordusunun kibri sınır tanımamakta, hakları ihlal edilen kişileri savunan insani yardım çalışanlarına bile saldırmaktan geri durmamaktadır" ifadesinin yer aldığı açıklamada, insani yardım çalışanlarının hedef alınmasının uluslararası insan hakları hukukuna aykırı olduğu vurgulandı.
Mesafir Yatta'da Filistinlilerin zorla tahliyesine karşı protestoları organize eden insan hakları savunucusu Sami Hureini, 28 Haziran'da İsrail ordusu tarafından gözaltına alınmıştı.
Hureini, orduya ait bölgeye izinsiz girmek ve İsrail askerine saldırmak iddialarından Askeri Mahkemede yargılanıyor.
İsrail ordusu, yerinden edilen Filistinlilere yardım ulaştırmaya çalışan bazı insani yardım çalışanlarını da gözaltına almış, faaliyetlerine engel olmuştu.
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