BM komiserinden Gazze istifası: 'Soykırım yaşandığını görüyoruz'

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği New York Ofisi Direktörü Craig Mokhiber, Gazze’de yaşananların BM tarafından görmez gelinmesini protesto etti ve “Bir kez daha gözlerimizin önünde bir soykırımın yaşandığını görüyoruz” ifadesinde bulunarak istifa ettiğini açıkladı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 01.11.2023 - 07:32
BM komiserinden Gazze istifası: 'Soykırım yaşandığını görüyoruz'
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Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği New York Ofisi Direktörü Craig Mokhiber, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Turk’e yazdığı mektupla istifa ettiğini bildirdi.

Mokhiber mektupta, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının BM tarafından görmezden gelindiğini ve BM'nin “kitlesel zulümlerin önlenmesi, savunmasız insanların korunması ve faillerin hesap verilebilirliğinin sağlanması” konusunda başarısız olduğunu belirtti.

"Filistinlilerin yaşamlarının son kalıntılarının da hızla yok edildiğini” ifade eden Mokhiber, “Bir kez daha gözlerimizin önünde bir soykırımın yaşandığını görüyoruz ve hizmet ettiğimiz BM, bunu durdurma konusunda güçsüz görünüyor” dedi.

ABD), İngiltere ve Batı ülkelerinin, Gazze'de kötüye giden durumun suç ortağı olduğunu vurgulayan Mokhiber, “Bu ders kitaplarında okutulacak şekilde bir soykırım vakası” ifadesinde bulundu.


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