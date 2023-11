BM komiserinden Gazze istifası: 'Soykırım yaşandığını görüyoruz'

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği New York Ofisi Direktörü Craig Mokhiber, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Turk’e yazdığı mektupla istifa ettiğini bildirdi.

NEW: @UNHumanRights NY Office Director @CraigMokhiber resigns in protest over timidity of key parts of #UN system on issues pertaining to Palestinian Human Rights. In letter to @volker_turk he says: "This is a text-book case of genocide. The European, ethno-nationalist, settler… pic.twitter.com/lss1EvdLb3