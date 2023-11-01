BM komiserinden Gazze istifası: 'Soykırım yaşandığını görüyoruz'

Yayınlanma: 01.11.2023 - 07:32

Güncelleme: 01.11.2023 - 07:33

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği New York Ofisi Direktörü Craig Mokhiber, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Turk’e yazdığı mektupla istifa ettiğini bildirdi.

NEW: @UNHumanRights NY Office Director @CraigMokhiber resigns in protest over timidity of key parts of #UN system on issues pertaining to Palestinian Human Rights. In letter to @volker_turk he says: "This is a text-book case of genocide. The European, ethno-nationalist, settler… pic.twitter.com/lss1EvdLb3 — Rami Ayari (@Raminho) October 31, 2023

Mokhiber mektupta, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının BM tarafından görmezden gelindiğini ve BM'nin “kitlesel zulümlerin önlenmesi, savunmasız insanların korunması ve faillerin hesap verilebilirliğinin sağlanması” konusunda başarısız olduğunu belirtti.

"Filistinlilerin yaşamlarının son kalıntılarının da hızla yok edildiğini” ifade eden Mokhiber, “Bir kez daha gözlerimizin önünde bir soykırımın yaşandığını görüyoruz ve hizmet ettiğimiz BM, bunu durdurma konusunda güçsüz görünüyor” dedi.

ABD), İngiltere ve Batı ülkelerinin, Gazze'de kötüye giden durumun suç ortağı olduğunu vurgulayan Mokhiber, “Bu ders kitaplarında okutulacak şekilde bir soykırım vakası” ifadesinde bulundu.