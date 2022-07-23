BM'den Rusya'ya tepki: Odessa'ya yapılan saldırıları kınıyoruz
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Odessa'ya yapıldığı bildirilen saldırıları kınadı.
BM Genel Sekreter Sözcülüğü Ofisi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Antonio Guterres'in saldırıları kınadığı bildirildi.
Açıklamada, "Genel Sekreter Antonio Guterres, Ukrayna'nın Odessa Limanı'na bugün yapıldığı bildirilen saldırıları açık bir şekilde kınıyor" ifadesine yer verildi.
Öte yandan açıklamada, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için İstanbul'da imzalanan anlaşmaya atıfta bulunularak "Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Türkiye tarafından dün verilen taahhütlerin eksiksiz uygulanması zorunludur" ifadesi kullanıldı.
UKRAYNA, RUSYA'YI TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI'NI İHLAL ETMEKLE SUÇLADI
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Karadeniz'deki Ukrayna limanlarından tahıl ihracatını kolaylaştırmak için Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında Birleşmiş Milletler himayesinde varılan anlaşmanın Rusya tarafından ihlal edildiğini açıkladı.
Oleg Nikolenko, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da imzalanan anlaşmanın üzerinden henüz 24 saat geçmeden Rus ordusunun Odessa Limanı'na füze saldırısı düzenlediğini bildirdi.
Nikolenko, Odessa'ya yapılan saldırının anlaşmanın ihlali anlamına geldiğini öne sürerek, Ukrayna olarak Karadeniz üzerinden üç limandan (Odessa, Chornomorsk ve Yuzhnoye) güvenli ihracatının yenilenmesine ilişkin anlaşmaların sıkı bir şekilde uygulanması gerektiğini savunduklarını ifade etti.
Nikolenko ayrıca, BM ve Türkiye'yi, Rusya'nın tahıl koridorunun güvenli işleyişi çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamaya çağırdıklarını belirterek anlaşmaların uygulanmamasının neden olacağı küresel gıda krizinin derinleşmesinin tüm sorumluluğunun Rusya'da olacağını kaydetti.
Ukraynalı yetkililer Odessa Limanı'na Rus güçlerce füze atıldığını duyurmuştu. Odessa'ya füze atılmasına yönelik henüz Rusya'dan bir açıklama yapılmadı.
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