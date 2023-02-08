BM'den Türkiye'ye acil durum müdahale ekipleri: Toplamda 13 ekip gönderildi, 39 ekip ise yola çıktı

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), dünya genelinde toplamda 13 ekibin deprem bölgesine konuşlandırıldığını ve 39 ekibin ise yola çıktığını duyurdu. Ekiplerin, acil durum müdahalesi ve arama kurtarma çalışmaları için ‘çok önemli destek’ sağlayacağı vurgulandı.

DHA
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 08:12
BM'den Türkiye'ye acil durum müdahale ekipleri: Toplamda 13 ekip gönderildi, 39 ekip ise yola çıktı
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Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), dünya genelinde toplamda 13 ekibin deprem bölgesine konuşlandırıldığını ve 39 ekibin ise yola çıktığını duyurdu.

Ekiplerin, acil durum müdahalesi ve arama kurtarma çalışmaları için ‘çok önemli destek’ sağlayacağı vurgulandı.



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