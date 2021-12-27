Brezilya'da barajlar yıkılıyor
Brezilya’nın kuzeydoğu kesimlerinde haftalardır devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle 2 barajın yıkıldığı bildirilirken, bugüne kadar meydana gelen sellerde 18 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Brezilya’nın kuzeydoğu kesimlerinde haftalardır etkili olan şiddetli yağışlar, Bahia eyaletinde yer alan 19 şehirde sel felaketine neden oldu. Meydana gelen sellerde şu ana kadar 18 kişi yaşamını yitirirken, Vitoria de Conquista şehrindeki Igua Barajı ile Jussiape şehrindeki bir barajın şiddetli yağışlar sonucu yıkıldığı bildirildi. Barajların yıkılmasının ardından yetkililer bölge halkına evlerini terk ederek güvenli bir yere sığınmaları konusunda uyarıda bulundu.
400 BİN KİŞİ ETKİLENDİ
Eyaletteki birçok ev sular altında kalırken, arama ekipleri evlerinde mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Bahia Valisi Rui Casto yaptığı açıklamada, son iki ayda yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle 400 binden fazla vatandaşın olumsuz etkilendiğini, binden fazla vatandaşın ise evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.
Meteoroloji yetkilileri, Bahia eyaletinin başkenti Salvador’un bu ay ortalamanın 6 katı fazla yağış aldığını açıkladı.
Video Haberler
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
- İstanbul'da bir yoksulluk öyküsü
- Kazada yaralandı: 'Çek kanka güzel çek'
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
En Çok Okunan Haberler
- 3 Ocak'a dikkat çekip uyardı
- Nebati'den memur ve emekli zammı açıklaması
- 'Haddini bildiririm' telefonu
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Memurlar isyan etti
- FETÖ’cü generalin eşi neden cezaevine gönderildi?
- Financial Times'tan TL uyarısı
- Vaka sayısında korkunç artış
- HDP binasına saldırı
- Özer Sencar son anketi açıkladı