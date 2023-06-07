Bulgaristan'da 4.7 büyüklüğünde deprem!
Bulgaristan'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Edirne'de de hissedildi.
Bulgaristan'da yerel saatle 15.26'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğünü ilk dakikalarda 4.9 olarak duyuran Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), ilerleyen süreçte 4.6 olarak güncelledi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 7, 2023
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Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Saedinenie, Filibe (Bulgaristan) - [167.39 km] Merkez (Edirne)
Tarih:2023-06-07
Saat:15:26:30 TSİ
Enlem:42.354 N
Boylam:24.481 E
Derinlik:10.42 km
Detay:https://t.co/8dXhmoYToP@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
ALTI ÜLKEDE HİSSEDİLDİ
Sarsıntı Bulgaristan'ın güney komşuları Türkiye ve Yunanistan'da da hafif şekilde hissedildi. Türkiye ve Yunanistan'ın yanı sıra Romanya, Kuzey Makedonya ve Sırbistan da depremin hissedildiği diğer ülkeler oldu.
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