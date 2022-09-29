Bulgaristan'dan Çin'e mesaj: İki ülke arasındaki ilişkiler daha da güçlenecek
Bulgaristan, Çin ile dostluğunu iki halkın faydasına olacak şekilde güçlendirmeye devam edeceğini duyurdu.
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliana Yotova, ülkesinin, Çin ile dostluğunu iki halkın faydasına olacak şekilde güçlendirmeye devam edeceğini söyledi.
İliana Yotova, "Çin'in geçtiğimiz yıllarda kaydettiği dinamik kalkınmanın altını çizmek istiyorum" diyerek, Çin'in dünyada vazgeçilemez bir faktör haline geldiğini kaydetti.
Yotova, içinde bulunduğumuz yılın aynı zamanda Bulgaristan ve Çin arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 73. yılı olduğuna işaret ederek, bu dönemi "70 yıllık karşılıklı güven ve saygı" dönemi olarak niteledi.
Yotova, iki ülkenin bir dizi alanda mevcut potansiyellerini kullanmaya devam edeceğini söyledi.
Çin'in Bulgaristan Büyükelçisi Dong Xiaojun da Çin-Bulgaristan ilişkilerinin geçtiğimiz yıllarda büyük bir ilerleme kaydettiğini ve bunun Çin ile Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri arasında gelişen ikili ilişkilerin bir sembolü ve örneği olduğunu söyledi.
Dong, Bulgaristan'ın tek-Çin ilkesine uyum ve bağlılığını överek Bulgaristan'ın, Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nde Balkanlar'daki önemli bir ortağı ve bunun yanı sıra ekonomi, ticaret, kültür, eğitim, bilim ve teknoloji alanlarında stratejik bir ortağı olduğunu sözlerine ekledi.
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