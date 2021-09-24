ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden BioNTech aşısında üçüncü doz kararı

24 Eylül 2021 Cuma, 09:40

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC), Pfizer ve BioNTech koronavirüs aşısı ek dozunun ağır hastalanma ihtimali yaratan sağlık sorunları olan yetişkinlere ve 65 yaş ve üstündekilere uygulanmasını tavsiye etti.

Ancak panel ek dozun Covid-19 olma riski daha fazla olan sağlık çalışanları dahil olmak üzere daha genç yetişkinlere yapılması konusunda tavsiyede bulunmadı.

CDC danışma panelinin bu tavsiye kararı ABD Gıda ve İlaç Kurumu'nun (FDA), acil durum onayının kapsamının daralmasına yol açabilir.

FDA YETKİ VERMİŞTİ

FDA, 65 yaş ve üstü, ağır hastalık riski altındaki ve düzenli olarak virüse maruz kalan kişiler için Pfizer ve BioNTech aşısının ek dozunun kullanımına yetki vermişti.

CDC'in danışma panelinin üzerinde uzlaştığı tavsiyelerin CDC'in Başkanı Rochelle Walensky tarafından onaylanması gerekiyor.

Tavsiyelerin bağlayıcılığı yok. Eyaletler ve diğer yetkili kurumlar tavsiyeleri dikkate almayarak ek dozun kullanımına dair farklı yaklaşımları benimseyebilirler.