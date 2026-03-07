Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde bu Pazar sandıklar kurulacak. Alman ekonomisinin kalbi sayılan eyalette yarış, anketlere göre iki aday arasında nefes nefese: Muhafazakâr Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) genç adayı Manuel Hagel ve Yeşiller'in deneyimli ismi Cem Özdemir. Peki, Cem Özdemir kimdir? Cem Özdemir kaç yaşında, nereli? Cem Özdemir Almanya'da başbakan mı olacak?

CEM ÖZDEMİR KİMDİR?

Cem Özdemir, 21 Aralık 1965 yılında dünyaya geldi. Stuttgart ve Ulm arasındaki tepelerde yer alan küçük bir kasaba olan Urach'ta doğan Cem Özdemir, Türk bir anne babanın oğludur. Özdemir ve ailesi, 1983 yılında Alman vatandaşlığına geçti.

CEM ÖZDEMİR'İN HAYATI VE KARİYERİ

Özdemir, Alman Hauptschule ve Realschule'den mezun olduktan sonra çıraklık eğitimini tamamlayarak erken çocukluk dönemi eğitmeni oldu. İleri teknik üniversiteye girmeye hak kazandıktan sonra Almanya'nın Reutlingen kentindeki Evanjelik Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde sosyal pedagoji eğitimi aldı. Eğitimini 1987 yılında tamamladıktan sonra eğitimci ve serbest gazeteci olarak çalıştı.

Özdemir, 1981 yılından beri Yeşiller Partisi'nin Ludwigsburg İlçe Teşkilatı üyesidir. 1989 ile 1994 yılları arasında Baden-Württemberg'in parti eyalet yönetiminde yer aldı. 1992'de göçmen hakları için kurulan Immi-Grün - Bündnis der neuen InländerInnen grubunun kurucuları arasında yer aldı.

Özdemir, 1994'ten 2002'ye kadar Alman Federal Meclisi üyesiydi; Sosyal Demokrat Parti'den Leyla Onur ile birlikte ülkenin federal parlamentosuna seçilen ilk Türk kökenli kişi oldu. 1998'den 2002'ye kadar İçişleri Komisyonu üyesiydi ve parlamento grubunun bu konudaki sözcüsü olarak görev yaptı.