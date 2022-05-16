Çin Donanması harekete geçti: Sarı Deniz'de tatbikat gerçekleşti
Çin Donanması, en büyük muhribi Lhasa ile Sarı Deniz'de tatbikat yaptı.
Çin Donanması'nın ülkenin kuzeyindeki Sarı Deniz'de, envanterindeki en büyük muhribi Lhasa'nın katıldığı askeri tatbikat düzenlediği bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, "Tip 055" sınıfı, güdümlü füze taşıyan muhrip, "Tip 056A" sınıfı üç korvet ile "yüksek-alçak karışımı" hedeflere yönelik tatbikat gerçekleştirdi.
Devlet televizyonunun CCTV, görüntülere yer verilen haberinde, başka gemiler, denizaltılar, erken uyarı uçakları ve helikopterlerin de katıldığı 3 gün süren tatbikatta, uçaksavar, gemisavar ve denizaltısavar eğitimlerinin yapıldığı belirtildi.
Haberde, eğitimlerin, farklı tipteki gemilerin karmaşık elektromanyetik ortamdaki ortak hareket kabiliyetlerinin test edilmesini amaçladığı kaydedildi.
South China Morning gazetesi de askeri uzmanların görüşüne yer verdiği haberinde, tatbikatın, daha zayıf bölgesel rakiplerle muharebe senaryosuna göre tasarlanmış olabileceğini ileri sürdü.
ÇİN DONANMASI GENİŞLİYOR
Çin Donanması 2017-2020 döneminde 8 "Tip 055" ve son 10 yılda 70'ten fazla "Tip 056" ve "Tip 056A" savaş gemisini hizmete sokmuştu.
Ocak'ta donanmaya katılan, adını Tibet Özerk Bölgesi'nin merkezi olan kentten alan Lhasa Muhribi, 12 bin ton ağırlığıyla ABD Donanması'na "DDG-1000" tipi ait Zumwalt Muhribi'nin ardından "dünyanın en güçlü ikinci muhribi" olarak biliniyor.
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