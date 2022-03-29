Çin'de gerçekleşen uçak kazasının 132 kurbanı teşhis edildi
Çin sivil havacılık idaresi gerçekleşen uçak kazasının 132 kurbanının DNA testleri tamamlandığını aktardı.
Çin sivil havacılık idaresi yetkilisi düzenlenen basın toplantısında Zhu Tao, Çin'de gerçekleşen uçak kazasının 132 kurbanının DNA testiyle teşhis edildiğini açıkladı.
Tao, "20 DNA uzmanının DNA testi ve örneklerin analizini yaptığını ve son kurbanın kimliğinin Pazartesi sabahı doğrulandı" ifadesinde bulundu.
Çin'de Guangdong Eyaletinin başkenti Guangzhou'ya gitmek için Yunnan Eyaletinin başkenti Kunming'den kalkmıştı. China Eastern Airlines firmasına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 21 Mart'ta öğleden sonra dağlık bir alana düşmüştü.
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