Çin'de trafik kazası: 19 ölü 20 yaralı
Çin'de, kamyonun cenaze konvoyuna çarptı. Kaza sonucu 19 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Çin'in Jiangxi eyaletinde, 19 kişinin öldüğü ve 20 kişinin de yaralandığı trafik kazası gerçekleşti.
Yerel medyanın haberine göre kaza, bir kamyonun cenaze konvoyuna çarpması sonucu meydana geldi.
Devlet yayın kuruluşu CCTV'nin yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre, yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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