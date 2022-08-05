Çin'den ABD'ye karşı önlem: Uluslararası ve askeri düzeyde iş birliğini askıya aldı

05 Ağustos 2022 Cuma, 13:58

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretine yanıt olarak ABD'ye karşı harekete geçti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD ile bazı alanlarda sürdürülen iş birliği konulu müzakereleri askıya aldıklarını duyurdu.

Çin tarafından savunma bakanlarının arasındaki telefon görüşmesi, çalışma toplantısı ve deniz alanındaki Askeri ve Güvenlik İstişare Mekanizması toplantısı iptal edildi.

Ayrıca, yasa dışı göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesi, adli yardım, uluslararası suçlarla mücadele, uyuşturucuyla mücadele ve iklim değişikliği gibi iş birliği ve görüşmeler askıya alındı.

Öte yandan Çin, Nancy Pelosi ve yakın akrabalarına yaptırım uygulamıştı.