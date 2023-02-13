Çinli diplomat, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Çin tarafından inşa edildiğini öne sürdü
Çin'in Belfast Başkonsolosu Zhang Meifang, sosyal medya hesabından Türkiye-Güney Kore ortaklığında yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün "Çin tarafından inşa edildiğini" ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depreme "dayandığını" paylaşması, tepkilere neden oldu.
Çin'in Belfast Başkonsolosu Zhang Meifang, Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depreme atıfta bulunarak, Çanakkale'nin Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasında bulunan 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili tepki çeken bir paylaşım yaptı.
Zhang Meifang, Twitter hesabından bir video paylaşarak, 18 Mart 2022'de hizmete giren köprünün "Çin tarafından inşa edildiğini" öne sürdü.
The bridge built by China in Turkey's withstood the earthquake #ChinaTech pic.twitter.com/WmUM79TCO1— Zhang Meifang??? (@CGMeifangZhang) February 13, 2023
Zhang, paylaşımında "Çin'in, Türkiye'de inşa ettiği köprü depreme dayandı" ifadelerini kullandı.
Zhang'ın, köprü ile ilgili yaptığı paylaşımda ifadeleri alakasızca bulunarak, tepkilere neden oldu.
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