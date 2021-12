Covid-19 aşısı geliştiren bilim insanı uyardı: 'Daha ölümcül olabilir'

İngiltere'de Oxford Üniversitesi ile ilaç şirketi AstraZeneca'nın geliştirdiği aşının yaratıcılarından Sarah Gilbert gelecekte insanlığı bekleyen pandemilerin daha da ölümcül olabileceği uyarısı yaptı ve koronavirüs salgını sürecinde öğrencilerin ve elde edilen kazanımların gelecek pandemilere hazırlık için iyi değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'de Richard Dimbleby Lecture programı için açıklamalarda bulunan Gilbert, "Bir virüsün hayatımızı ve geçim kaynaklarımızı tehdit ettiği başka zamanlar da olacak. Gerçek şu ki bir sonraki pandemi daha kötü olabilir. Daha bulaşıcı, daha ölümcül ya da her ikisi de olabilir" ifadelerini kullandı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşanan ekonomik kayıplar gerekçe gösterilerek bir diğer pandemiye hazırlık sürecinin ikinci plana itilmemesi çağrısı yapan Gilbert, "Kaydettiğimiz ilerleme ve edindiğimiz bilgiler kaybedilmemeli" dedi.

