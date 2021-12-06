Covid-19 aşısı geliştiren bilim insanı uyardı: 'Daha ölümcül olabilir'

06 Aralık 2021 Pazartesi, 12:25

İngiltere'de Oxford Üniversitesi ile ilaç şirketi AstraZeneca'nın geliştirdiği aşının yaratıcılarından Sarah Gilbert gelecekte insanlığı bekleyen pandemilerin daha da ölümcül olabileceği uyarısı yaptı ve koronavirüs salgını sürecinde öğrencilerin ve elde edilen kazanımların gelecek pandemilere hazırlık için iyi değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'de Richard Dimbleby Lecture programı için açıklamalarda bulunan Gilbert, "Bir virüsün hayatımızı ve geçim kaynaklarımızı tehdit ettiği başka zamanlar da olacak. Gerçek şu ki bir sonraki pandemi daha kötü olabilir. Daha bulaşıcı, daha ölümcül ya da her ikisi de olabilir" ifadelerini kullandı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşanan ekonomik kayıplar gerekçe gösterilerek bir diğer pandemiye hazırlık sürecinin ikinci plana itilmemesi çağrısı yapan Gilbert, "Kaydettiğimiz ilerleme ve edindiğimiz bilgiler kaybedilmemeli" dedi.

'Next pandemic could be more lethal than Covid' https://t.co/gRnkQLQQgM — BBC News (World) (@BBCWorld) December 6, 2021

"EVRENSEL GRİP AŞISI GELİŞTİRMEMEK İÇİN HİÇBİR NEDEN YOK"

Aynı şekilde pandemi süresince aşı ve ilaç üretimi alanında kaydedilen ilerlemeden de ders çıkarılması gerektiğini söyleyen Gilbert, "İnfluenza tehdidini tamamen ortadan kaldırmak için evrensel bir grip aşısı geliştirilmemesi için hiçbir neden yok" diye konuştu.

"DETAYLI BİLGİ EDİNENE KADAR DİKKATLİ OLMALIYIZ"

Koronavirüsün dünyada yayılmaya devam eden yeni varyantı Omicron ile ilgili de konuşan Gilbert, bu varyantın spike proteininde virüsün bulaşıcılığını artırdığı sanılan mutasyonlar olduğunu belirtti. Yine de varyantla ilgili incelemelerin sonucunu beklemek gerektiğini söyleyen Gilbert "O zamana dek dikkatli olmalı ve yayılımını azaltacak adımlar atmalıyız" dedi.

Kaynak: Sputnik