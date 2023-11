David Cameron kimdir? İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron kaç yaşında, daha önceki görevleri neler?

Yayınlanma: 13.11.2023 - 13:41

Güncelleme: 13.11.2023 - 13:42

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Filistin yanlısı gösterilere izin verdiği için Londra polisini “taraf tutmakla” suçlayan İçişleri Bakanı Suella Braverman'ı görevden aldı. Sunak bu göreve Dışişleri Bakanı James Cleverly'i getirdi. Cleverly'nin yerine eski başbakanlardan David Cameron atandı.

DAVİD CAMERON KİMDİR?

Soyu Kraliçe Victoria'nın amcası IV. William'ın kızı Erroll Kontesi Elizabeth Hay'a dayanan David Cameron 1966 yılında Londra'nın Berkshire bölgesinde doğdu. Eton Koleji'nde orta öğrenimini gördükten sonra Oxford Üniversitesi'nde Felsefe, Politika ve Ekonomi eğitimi aldı.

DAVİD CAMERON'IN SİYASİ YAŞAMI

Mezun olduktan sonra Muhafazakâr Parti'nin Araştırma Bölümü'nde 1988-1993 yılları arasında çalıştı. Daha sonra Maliye Bakanlığı'nda özel danışman olarak görev aldı.

2001 yılında yapılan seçimlerde Muhafazakâr Parti'den Witney bölgesi milletvekili seçilerek parlamentoya ilk kez adım attı. Avam Kamarası Sosyal İşler Komitesi üyeliğinde bulundu. 2003 yılı Haziran ayında gölge hükûmette eğitim bakanlığına getirildi. Aynı yıl Aralık ayında Muhafazakâr Parti Genel Başkan Yardımcısı seçildi. 2005 yılı seçimleri sonrası gölge hükûmette Eğitim Bakanı oldu.

6 Aralık 2005 tarihinde Michael Howard'ın istifasıyla boşalan parti genel başkanlığına büyük oranda oy alarak seçildi. Bu tarihten sonra Ana Muhalefet Partisi Lideri sıfatını kazandı.

5 yıl süreyle önce Başbakan Tony Blair ve sonra Başbakan Gordon Brown hükûmetleri karşısında muhalefet eden ve değişim vadeden Cameron, 6 Mayıs 2010 tarihinde yapılan seçimler sonrası partisini 307 milletvekiliyle birinci olarak hükûmet kurma pozisyonuna getirdi. Ancak tek başına hükûmet etme çoğunluğuna sahip olmadığı için Liberal Demokratlar ile koalisyon görüşmelerine başlayan Cameron 11 Mayıs 2010 tarihinde Kraliçe II. Elizabeth'den başbakanlık görevini aldı. Böylece Cameron hem son 200 yıldır seçilen en genç başbakan oldu, hem de 1945 yılından sonra ilk kez koalisyon hükûmetini oluşturan isim oldu.

BAŞBAKANLIĞI

Başbakan olduktan sonra 2008 ekonomik krizi sonrasında Euro Bölgesi’ndeki borç krizine yönelik politikalarından dolayı eleştirildi. Aralık 2011'de sıkı bütçe disiplini ile mali anlaşmayı öngören ve 26 Avrupa Birliği üyesi tarafından kabul edilen tasarıyı, ülkenin çıkarlarına uymamasını gerekçe göstererek kabul etmedi. Cameron, 27 Temmuz 2010 tarihinde gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti sırasında "Gazze açık hava hapishanesi olarak kalamaz" dedi. Birleşik Krallık'ta geniş yankı bulan bu ifadeler için Independent, Cameron’un Türkiye ziyaretiyle İsrail’e karşı bir savaş başlattığını açıklarken, Financial Times ise Britanyalı Başbakan'ın yorumuyla Ankara’da alkışlar aldığını yazdı. Yaptığı Pakistan ziyaretinde ise "İngiltere dünyadaki pek çok sorunun arkasında" ifadelerini kullandı.Cameron, Oxford Üniversitesi'ni de çok az sayıda siyahi öğrenci almakla eleştirdi. Cameron döneminde eşcinsel çiftlere resmî ve dini nikâh kıyılmasına imkân veren tasarı, Avam Kamarası'ndan geçti. Cameron bu tasarının kabul edilmesinden yana olan kişilerden biri oldu. 2014 yılında İskoçya'nın Birleşik Krallık'tan ayrılmasını öngören referandumda "Birlikte Daha İyiyiz" sloganı ile İskoçya'nın ayrılmaması gerektiğini savundu.Yapılan bu referandum sonucunda ise İskoçya birlikten ayrılmadı. David Cameron, Filistin'in devlet olarak tanınıp tanınmayacağı konusunda yapılacak meclis oylamasındaki sonucun ülkesinin Filistin politikasını değiştirmeyeceğini açıkladı. Avam Kamarası'nda yapılan oylamada ise Filistin devlet olarak tanınmasını içeren tasarı kabul edildi ve böylelikle Filistin, İngiliz parlamentosunca devlet olarak tanınmış oldu. 2014 yılı nisan aylarında ise kendisinin "Hristiyan bir ülkeyiz" şeklindeki sözleri İngiltere'de 50'den fazla aydın tarafından eleştirildi.Cameron, 2015 yılındaki seçimleri kazanması hâlinde ülkenin AB üyesi olarak kalıp kalmaması konusunda referandum yapacağı sözünü verdi. 7 Mayıs 2015 tarihinde Avam Kamarası'nda çoğunluğu sağlayarak tek başına iktidar seçildi. Daha sonra ise ülkenin AB üyeliği konusunda 23 Haziran tarihinde referanduma gideceğini açıkladı.Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği üyeliği referandumu konusunda ülkenin birlikten çıkmaması konusunda çalışmalar ve kampanyalar yaptı. Panama Belgeleri'nde babasının vergi kaçırdığı iddiaları ortaya çıktı. Panama belgelerindeki iddiaların Cameron'la bağlantısı; babasının vergi kaçakçılığı yaptığı şirketlerde payının olması yönündeydi. Cameron, önce iddialarla bağlantısını inkâr edip daha sonra ise kabul etti. Yaşanan bu süreç için de "Bu durumu daha iyi idare edebilirdim" ifadesini kullandı. Göçmenlik yasalarının sıkılaştırılmasına yönelik alınacak önlemleri anlattığı bir konuşmasında halktan kaçak göçmen olduğunu düşündüğü kişileri ihbar etmelerini istemiştir.Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Konferansı toplantısında II. Elizabeth'le yaptığı bir sohbette Nijerya ve Afganistan’ı "müthiş derecede fazla yolsuzluk yapılan" ülkeler olarak tanımladı.Çok kültürlülüğün başarısızlıkla sonuçlandığını da dile getiren Cameron, bu konuda İngiliz Müslümaların eleştirilerine maruz kaldı. Amerika Birleşik Devletleri başkanı Barack Obama, Libya'da Muammer Kaddafi iktidarını deviren askeri müdahalenin başarıya ulaştığını fakat Libya'daki genel durumun İngiltere ve Avrupa ülkelerinin daha sonraki süreçteki tutumları nedeniyle bu hale geldiğini niteledi ve 'Cameron'ın dikkatinin dağıldığını' ifade etti. David Cameron yaptığı bir açıklama ile Müslüman kadınların toplumun diğer kesimlerinden ayrılması ve radikal düşüncelerin etkisine girmelerini önlemek amacıyla kararlı adımlar atılması gerektiğini söyledi. İngiltere hükûmetinin bu nedenle İngilizce derslerine 20 milyon sterlin ayırmayı planladığı da açıklandı. Konu hakkındaki Cameron'un diğer bir görüşü ise "Burası İngiltere, bu ülkede kadınlar nasıl yaşayacaklarını seçmekte özgürdür" ifadeleri oldu.

İSTİFASI

Birleşik Krallık'ın 2015 genel seçimleri öncesinde Birleşik Krallık'ın AB'den üyeliği hakkında referandum sözü veren Cameron seçimlerin ardından yaptığı açıklama ile de 23 Haziran 2016 tarihinde bir referandum yapılacağını söyledi. Cameron ve partisi bu referandumda Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmaması yönünde kampanyalar düzenledi ve bu yönde alınacak kararların farklı etkilerinin olacağına dair beyanlarda bulundu. İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’dan oluşan Birleşik Krallık halkı, referandum sonucunda birliğin AB'den ayrılması yönünde daha fazla görüş bildirdi. Cameron ise bir sonraki Muhafazakâr Parti Kongresi’nde liderliği ve başbakanlığı bırakacağını açıklayarak "Ülkemizin yeni rotasında, dümende olmamın doğru olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. 11 Temmuz 2016 tarihinde düzenlediği basın toplantısı ile istifa tarihini daha da öne çekerek, 13 Temmuz'da II. Elizabeth'e istifasını sunacağını açıkladı. Cameron'un yerine başbakanlık için öne çıkan Boris Johnson gibi siyasetçiler, bu göreve talip olmadıklarını açıkladı. İçişleri Bakanı Theresa May, Enerjiden Sorumlu Devlet Bakanı Andrea Leadsom, Adelet Bakanı Michael Gove, Çalışma Bakanı Stephen Crabb ve Savunma Bakanı Liam Fox, David Cameron'un yerine adaylıklarını koydu. Parti içerisindeki ilk ön seçimde Liam Fox elendi. Parti içerisindeki ikinci seçimde ise Theresa May 199 oy aldı, diğer rakiplerinden Andrea Leadsom da 84 oy aldı. Michael Gove ise 46 oy alarak yarış dışı kaldı. Daha sonra da Andrea Leadsom yarıştan çekildi ve Theresa May başbakanlık için tek aday olarak kaldı.

13 Temmuz 2016 günü de istifasını II. Elizabeth'e sunarak parti liderliği ve başbakanlık görevlerini Theresa May'e bıraktı.

DAVİD CAMERON EVLİ Mİ?

David Cameron, Samantha Cameron ile evlidir ve bu evlilikten Nancy, Elwen ve Florence adında üç çocuğu vardır.