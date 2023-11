Devlet Başkanı'nın elini köpek ısırdı: Protokol alt üst oldu

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun köpeği, ziyarete gelen Avusturya Devlet Başkanı Alexander Van der Bellen'i elinden ısırarak protokolü alt üst etti.

Moldova medyasının bildirdiğine göre olay, Perşembe günü iki liderin başkent Kişinev'deki Moldova cumhurbaşkanlığı konutunun avlusunda gezinirken meydana geldi.

Sandu, daha sonra Van der Bellen'den özür diledi.

