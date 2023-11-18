Devlet Başkanı'nın elini köpek ısırdı: Protokol alt üst oldu

Yayınlanma: 18.11.2023 - 11:39

Güncelleme: 18.11.2023 - 11:39

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun köpeği, ziyarete gelen Avusturya Devlet Başkanı Alexander Van der Bellen'i elinden ısırarak protokolü alt üst etti.

Moldova medyasının bildirdiğine göre olay, Perşembe günü iki liderin başkent Kişinev'deki Moldova cumhurbaşkanlığı konutunun avlusunda gezinirken meydana geldi.

Sandu, daha sonra Van der Bellen'den özür diledi.

??????????!? SANDU'S DOG BIT THE AUSTRIAN PRESIDENT!



The dog of Moldovan President Maia Sandu bit the finger of Austrian President Alexander Van der Bellen, who arrived in Chisinau. pic.twitter.com/kCTM2CeWlz — Lord Bebo (@MyLordBebo) November 16, 2023

Van der Bellen'in Moldova Parlamento Başkanı ile yaptığı bir sonraki görüşmeye Avusturya Cumhurbaşkanı eli bandajlı olarak katıldı.

Cuma günü Instagram'da yayınlanan bir videoda Van der Bellen köpeğe sempati duyduğunu belirterek, "Beni tanıyan herkes büyük bir köpek sever olduğumu bilir ve onun heyecanını anlayabilir" açıklamasında bulundu.

Sandu ve diğer yetkililerle yaptığı görüşmenin "çok iyi" geçtiğini kaydeden Van der Bellen, ziyaretinin son gününde köpeğe küçük bir oyuncak hediye ettiğini söyledi.