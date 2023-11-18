Devlet Başkanı'nın elini köpek ısırdı: Protokol alt üst oldu

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun köpeği, Avusturya Devlet Başkanı Alexander Van der Bellen'i elinden ısırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.11.2023 - 11:39
Devlet Başkanı'nın elini köpek ısırdı: Protokol alt üst oldu
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Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun köpeği, ziyarete gelen Avusturya Devlet Başkanı Alexander Van der Bellen'i elinden ısırarak protokolü alt üst etti.

Moldova medyasının bildirdiğine göre olay, Perşembe günü iki liderin başkent Kişinev'deki Moldova cumhurbaşkanlığı konutunun avlusunda gezinirken meydana geldi.

Sandu, daha sonra Van der Bellen'den özür diledi.

 

Van der Bellen'in Moldova Parlamento Başkanı ile yaptığı bir sonraki görüşmeye Avusturya Cumhurbaşkanı eli bandajlı olarak katıldı.

Cuma günü Instagram'da yayınlanan bir videoda Van der Bellen köpeğe sempati duyduğunu belirterek, "Beni tanıyan herkes büyük bir köpek sever olduğumu bilir ve onun heyecanını anlayabilir" açıklamasında bulundu.

Sandu ve diğer yetkililerle yaptığı görüşmenin "çok iyi" geçtiğini kaydeden Van der Bellen, ziyaretinin son gününde köpeğe küçük bir oyuncak hediye ettiğini söyledi.


Moldova Avusturya

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