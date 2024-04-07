Dış basında İmamoğlu analizi: 'Nutuk ve Kuran yan yana...'

Yayınlanma: 07.04.2024 - 11:15

Güncelleme: 07.04.2024 - 11:16

FT'nin Türkiye muhabiri Adam Samson, analizinde İmamoğlu'nun "ülkenin muhalefetinin geleceği açısından hayati önem taşıyan yerel seçimlerde" Adalet ve Kalkınma Partili (AK Parti) rakibi Murat Kurum'a karşı büyük bir zafer kazandığını belirtti.

31 Mart'taki yerel seçimlerde İmamoğlu oyların yüzde 51,15'ini, Kurum ise yüzde 39,59'unu almıştı.

Haberde, 52 yaşındaki İBB Başkanı'nın bu zaferle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ezeli rakibi ve ülkenin gelecekteki Cumhurbaşkanı adayı olarak statüsünü sağlamlaştırdığı" değerlendirmesi yapıldı.

İndyturk'te yer alan habere göre İmamoğlu, FT'ye açıklamasında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzyıllar boyunca laik düzende, demokratik yapıda ve bu çeşitlilikle var olmasını gerçekten istiyorum" dedi.

Gazete, İBB Başkanı'nın çalışma masasında Nutuk ve Kuran'ın yanyana durduğuna dikkat çekerek, "İmamoğlu'nun karizmatik bir kampanyacıyla daha yumuşak ve dindar bir figür arasındaki geçişleri yapabilme yeteneği, kendisine CHP'nin hitap ettiği kesimler dışındaki insanlardan da oy kazandırdı" yorumunu yaptı.

Istanbul mayor Ekrem İmamoğlu has established himself as President Recep Tayyip Erdoğan’s arch-rival. Read more about him, including how he balances religion and his CHP party’s secularist roots, in this week’s @FT Person in the News -> https://t.co/TFC8Y7RWne — Adam Samson (@adamsamson) April 6, 2024

İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan, 1970'te Trabzon'da doğan İBB Başkanı'nın babasının milliyetçi kanatta yer aldığını, annesininse muhafazakar bir dindar olduğunu söyledi.

Haberde, Özyeğin Üniversitesi'nden Murat Somer'in şu yorumlarına da yer verildi:

İmamoğlu'nun çeşitliliklere dayanan geçmişi, farklı kökenlere sahip kişilerle bağ kurmasını sağlıyor; hem sosyal hem de kültürel sınıf bağlamında, hem muhafazakar hem de seküler kişilerle.

Analizde, İmamoğlu'nun 2028'de yapılması planlanan genel seçimlerde aday olup olmayacağına dair henüz açıklama yapmadığına işaret edildi. Erdoğan'la mücadeleye girmesi durumunda bunun, İBB Başkanı'nın "AK Parti'nin popüler olduğu Anadolu'daki etkisini önemli bir sınamaya tabi tutacağı" değerlendirmesi paylaşıldı.

Yerel seçimlerde CHP, Türkiye genelinde oyların yüzde 37,77'sini alarak yüzde 35,49'da kalan AK Parti'yi geride bırakmıştı.