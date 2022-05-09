Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Suudi mevkidaşı ikili ilişkiler ve bu bağlamda gelecek dönemde atılacak adımları ele aldı.
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