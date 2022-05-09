Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi mevkidaşı ile görüştü

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 16:31

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Suudi mevkidaşı ikili ilişkiler ve bu bağlamda gelecek dönemde atılacak adımları ele aldı.