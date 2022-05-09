Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi mevkidaşı ile görüştü

AA
09 Mayıs 2022 Pazartesi, 16:31
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi mevkidaşı ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Suudi mevkidaşı ikili ilişkiler ve bu bağlamda gelecek dönemde atılacak adımları ele aldı.


Mevlüt Çavuşoğlu Suudi Arabistan

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