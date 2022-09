Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kraliçe Elizabeth'in cenazesi için Londra'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya geldi.

Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenine iştirak etmek üzere Londra'dayız.



In London to attend the funeral of the late Queen Elizabeth II of the United Kingdom. pic.twitter.com/52sM86LTQG