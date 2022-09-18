Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kraliçe Elizabeth'in cenazesi için Londra'da
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kraliçe Elizabeth'in yarın düzenlenecek cenaze törenine katılmak için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya geldi.
Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenine iştirak etmek üzere Londra'dayız.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) September 18, 2022
In London to attend the funeral of the late Queen Elizabeth II of the United Kingdom. pic.twitter.com/52sM86LTQG
Bakan Çavuşoğlu ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenine iştirak etmek üzere Londra'dayız" ifadelerini kullandı.
KRALİÇE'NİN CENAZESİ YARIN
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti.
Kraliçe'nin cenaze töreni, yarın başkent Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek.
Buradaki resmi törenin ardından Kraliçenin naaşı, İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilip defnedilecek.
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