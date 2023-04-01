Dönel kavşağa çarpan otomobil, 5 metre havalanarak spor salonuna girdi
Belçika’nın Liege ilinde bulunan Flemalle'de aşırı hızlı bir otomobil, dönel kavşağa çarpıp yerden yaklaşık 5 metre havalanarak bir spor salonunun duvarından içeri girdi.
Belçika’nın Liege iline bağlı Flemalle'de aşırı hızlı bir otomobil, dehşet saçtı.
Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, yüksek hızda giden bir otomobil önce dönel kavşağa çarpıyor. Daha sonra yerden yaklaşık 5 metre havalanan otomobil, genç basketbolcuların bulunduğu bir spor salonunun duvarına çarparak içeri giriyor. Salonda antrenman yapan genç basketbolcular kazadan yara almadan kurtulurken, otomobil sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.
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