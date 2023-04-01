Dönel kavşağa çarpan otomobil, 5 metre havalanarak spor salonuna girdi

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 16:04

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 16:04

Belçika’nın Liege iline bağlı Flemalle'de aşırı hızlı bir otomobil, dehşet saçtı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, yüksek hızda giden bir otomobil önce dönel kavşağa çarpıyor. Daha sonra yerden yaklaşık 5 metre havalanan otomobil, genç basketbolcuların bulunduğu bir spor salonunun duvarına çarparak içeri giriyor. Salonda antrenman yapan genç basketbolcular kazadan yara almadan kurtulurken, otomobil sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.

