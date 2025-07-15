Dudak okuma uzmanı açıkladı! Chelsea yıldızı Trump hakkında ne söyledi?

Donald Trump’ın Chelsea’nin kupa törenine beklenmedik şekilde damga vurduğu anlar sosyal medyada gündem oldu.

Kulüpler Dünya Kupası finalinde Paris Saint-Germain’i 3-0 mağlup eden Chelsea’nin oyuncuları kupayı kaldırmaya hazırlanırken, sahnede yaşanan kısa ama ilginç bir diyalog dikkat çekti.

İngiliz futbolcu Cole Palmer’ın, ABD Başkanı Trump’ın hemen arkasındayken takım arkadaşına fısıldadığı sözler dudak okuma uzmanları tarafından deşifre edildi.

Yaşananlar, sadece spor dünyasında değil, siyaset ve medya çevrelerinde de tartışma yarattı.

TRÜBÜNLER YUHALADI

ABD’nin New Jersey eyaletindeki yaklaşık 81 bin kişilik MetLife Stadyumu’nda oynanan maçta, Chelsea'nin yıldız oyuncusu Palmer, iki gol atarken, üçüncü gol Joao Pedro’dan geldi.

İngiliz basınından The Mirror’a göre, Trump kupa seremonisi sırasında sahneye çıktığında tribünlerden yuhalamalar sesleri yükseldi. O sırada sahnede olan Palmer’ın ise ne yapacağını bilemez bir şekilde Trump’ın arkasında durduğu görüldü.

Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile birlikte platformun kenarına geçmek yerine, Chelsea oyuncularının yanında kalmayı tercih etmişti.

PALMER: "KAFAM KARIŞTI..."

Kupayı kaldırmadan hemen önce James ile kısa bir diyaloğa giren Palmer’ın, Trump önündeyken, "Hayır, hayır, bekle, bekle... bekle... bekle..." dediği dudak okuyucular tarafından tespit edildi.

Ardından James’in, "Kupayı kaldırabilir miyim?" diye sorduğu ve bu sorunun ardından kutlamaların başladığı belirtildi.

Palmer, maç sonrası yaptığı açıklamada, Trump’ın sahnede kalmasından dolayı “biraz kafasının karıştığını” söyledi.

Palmer, basına demecinde, “Burada olacağını biliyordum, fakat kupayı kaldırırken sahnede kalacağını bilmiyordum. Evet, biraz kafam karıştı” ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN 'FUTBOL' YORUMU: "HARİKA BİR SPOR"

Öte yandan, Chelsea'nin sağ beki Reece James ise konuşmasında, “Açıkçası, ortam çok gürültülüydü. Neredeyse hiçbir şey duyamadım. Beni ve takımı, kupayı kaldırdığımız için tebrik etti ve anın tadını çıkarmamızı söyledi” ifadelerine yer verdi.

Chelsea’nin genç savunmacılarından Levi Colwill ise Trump’ın sahnede kalmak istediğini belirterek, “Bana sadece kupayı verip sahneden ayrılacağı söylendi. Ama o kalmak istedi,” dedi.

Trump daha sonra Infantino’ya katılarak sahneden çekildi. DAZN kanalına konuşan ABD Başkanı, futbol için “harika bir spor” ve “Amerika’da giderek büyüyen bir alan” ifadelerini kullandı.

ABD, 2026 Dünya Kupası’na Kanada ve Meksika ile birlikte ev sahipliği yapacak.