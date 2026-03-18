Dünya diken üstünde! İran'da nükleer santral vuruldu

Dünya diken üstünde! İran'da nükleer santral vuruldu

18.03.2026 04:59:00
Dünya diken üstünde! İran'da nükleer santral vuruldu

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'ın ülkenin güneybatısındaki bir nükleer santrale bir merminin isabet ettiğini bildirdiğini açıkladı.

Nükleer teknolojileri denetleyen bir BM kurumu olan IAEA, yaptığı açıklamada İran'ın Salı akşamı Büşehr Nükleer Santrali'nde meydana gelen olayı bildirdiğini belirtti.

Açıklamada, “Santralde herhangi bir hasar veya personel yaralanması bildirilmedi” denildi.

“Genel Direktör Rafael Grossi, nükleer kaza riskini önlemek için çatışma sırasında azami itidal çağrısını yineledi.”

 

İlgili Konular: #Nükleer #İran