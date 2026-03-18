Dünya diken üstünde! İran'da nükleer santral vuruldu

Nükleer teknolojileri denetleyen bir BM kurumu olan IAEA, yaptığı açıklamada İran'ın Salı akşamı Büşehr Nükleer Santrali'nde meydana gelen olayı bildirdiğini belirtti.
Açıklamada, “Santralde herhangi bir hasar veya personel yaralanması bildirilmedi” denildi.
“Genel Direktör Rafael Grossi, nükleer kaza riskini önlemek için çatışma sırasında azami itidal çağrısını yineledi.”
The IAEA has been informed by Iran that a projectile hit the premises of the Bushehr NPP on Tuesday evening. No damage to the plant or injuries to staff reported. Director General @RafaelMGrossi reiterates call for maximum restraint during the conflict to prevent risk of a… pic.twitter.com/fhze0vOqrQ— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) March 18, 2026