Dünyaca ünlü ekonomistten Erdoğan’a sert sözler: Mantıksız ısrarı lirayı batırıyor
Dünyaca ünlü ekonomist Prof. Steve Hanke, "Erdoğan ekonomisi"ni eleştirerek, kararlarını "mantıksız" bulduğunu belirtti.
Fotoğraf: Prof. Steve Hanke İspanyolca Twitter hesabı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 200 baz puanlık faiz kararı sonrası dolar/TL ve avro/TL kurundaki hareketlilik devam ediyor. Kararın ardından dünya basının yanı sıra ekonomi alanında öne çıkan isimler de Türk ekonomisine ilişkin eleştirilerini paylaşıyor.
Türk sosyal medya kullanıcılarının yakından takip ettiği, Johns Hopkins üniversitesinden ekonomist Prof. Steve Hanke, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak "Erdoğan ekonomisi"ni eleştirdi.
Prof. Hanke, Söz konusu paylaşımında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlarını "mantıksız" bulduğunu belirtti.
The Turkish lira closed today at a record low 9.52 TRY/USD, following TCMB's announcement of a 200bps policy interest rate cut. Erdogan's irrational insistence on low interest rates is sinking the lira and fueling inflation, which I measure at a stunning 28.4%/yr today. pic.twitter.com/cNevlziXv4— Steve Hanke (@steve_hanke) October 22, 2021
"MANTIKSIZ ISRARI"
Prof. Hanke'nin paylaşımının tamamı şu şekilde:
"Türk lirası, TCMB'nin 200 baz puanlık politika faiz indirimi açıklamasının ardından bugün 9,52 TL/USD ile rekor düşük seviyede kapattı. Erdoğan'ın düşük faiz oranlarındaki mantıksız ısrarı lirayı batırıyor ve bugün çarpıcı bir şekilde %28.4/yıl olarak ölçtüğüm enflasyonu körüklüyor."
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