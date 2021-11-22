Elon Musk talimatı verdi: Emirleri yerine getirmeyen istifa etsin
Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın çalışanlarına özel olarak gönderdiği bir e-posta ortaya çıktı. E-postada Musk'ın müdürlerine çok sert bir mesaj verdiği görülüyor.
Son dönemde adı sık sık ABD’deki vergi yasası ve kripto para ile ilgili açıklamalarıyla gündeme gelen Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk’ın çalışanlarına gönderdiği bir e-posta sızdırıldı.
CNBC’nin yayınladığı ve Musk’ın bütün Tesla çalışanlarına gönderdiği metinde, bizzat Musk’tan gelen talimatları alan yönetici ve müdürlerin izlemesi gereken yol haritası da paylaşıldı.
ÜÇ SEÇENEK SUNDU
Musk’ın yöneticilerine kendisinden gelen talimatlarla ilgili 3 seçenek sunduğu belirtilirken, "Öncelikle eğer bir yönetici benim talimatlarım ya da önerime karşı çıkıyorsa buna itiraz edebilir çünkü ben de bazen hatalı olabilirim. Aksi takdirde yönetici ve müdür bu talimatı uygulamak zorunda. Eğer bu ikisini yapmazlarsa o müdür ve yöneticiden hemen istifa etmesi istenecektir" denildi.
Musk, konuyla ilgili başka bir açıklama yapmadı. Öte yandan CNBC’nin yayınladığı bir diğer e-postada ise Musk’ın iş yerinde kulaklıkla müzik dinleme konusundaki talimatları yer alıyor. Ekim ayının başında gönderilen bu yazışmada ise, "Çalışma ortamını daha keyifli kılmak için ufak dokunuşları destekliyorum ve dolayısıyla güvenlik sebepleriyle tek bir kulaklıkla çalışanlar müzik dinleyebilir" dedi.
Kaynak: Sözcü, CNBC
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