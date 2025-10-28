Elon Musk’tan Wikipedia’ya rakip: 'Grokipedia'

Elon Musk’ın yapay zekâ şirketi xAI, çevrim içi ansiklopedi Wikipedia’ya rakip olarak geliştirdiği Grokipedia adlı platformu kullanıma açtı. Musk, uzun süredir Wikipedia’yı “ideolojik önyargılı” olmakla suçluyordu.

Henüz “0.1 sürümü” olarak tanımlanan Grokipedia, açılış gününde 885 binden fazla maddeye ulaştı. İngilizce Wikipedia’daki madde sayısı ise 7 milyonun üzerinde.

Musk, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, sitenin ilerleyen dönemde yayınlanacak “1.0 sürümünün mevcut halinden on kat daha iyi” olacağını söyledi:

“Grok ve Grokipedia.com’un amacı, gerçeğin tamamını ve yalnızca gerçeği sunmaktır. Mükemmel olamayacağız ama bu hedefe ulaşmak için çabalayacağız.”

“PROPAGANDAYI TEMİZLEMEK İÇİN ERTELEDİK”

Grokipedia’nın eylül sonunda yayınlanması planlanmıştı. Ancak Musk, lansmanı geciktirme gerekçesini “propagandayı temizleme süreci” olarak açıkladı.

Musk, X’teki bir başka paylaşımında, “Lansmanı propaganda kalıntılarını temizlemek için erteledim” ifadesini kullandı.

Musk, son yıllarda Wikipedia’ya yönelik eleştirilerini sık sık dile getiriyor. 2024 yılında platformu “aşırı solcu aktivistlerin kontrolünde” olmakla suçlamış, kullanıcıları bağış yapmamaya çağırmıştı.

Ağustos ayında ise “Wikipedia, X’teki Topluluk Notları için güvenilir kaynak olamaz; çünkü editoryal kontrolü aşırı sol eğilimli” diyerek siteyi yeniden hedef almıştı.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ İÇERİK

Grokipedia’daki tüm içerikler, Musk’ın geliştirdiği yapay zekâ asistanı Grok tarafından üretiliyor.

Platformun Musk hakkında hazırladığı maddede ise, Tesla ve SpaceX CEO’sunun “teknolojik ilerleme, demografik değişim ve kurumsal önyargılar” üzerine yürütülen tartışmalarda etkili olduğu belirtiliyor.

Aynı sayfada, geleneksel medya kuruluşlarının “sistematik biçimde sol eğilimli” bir dil kullandığı da öne sürülüyor.

2001’de kurulan Wikipedia, gönüllüler tarafından yönetilen ve bağışlarla finanse edilen bir ansiklopedi. Platform, sayfalarının herkes tarafından düzenlenebildiğini ve tüm içeriklerde “tarafsız bakış açısı” ilkesinin gözetildiğini belirtiyor.