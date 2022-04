Elon Musk ve Bill Gates tartışması: Hamile kadın emojisiyle karşılık verdi, ortalık karıştı

Elon Musk ve Bill Gates arasında geçen bir konuşmanın ekran görüntüleri basına sızınca ortalık karıştı. Musk ve Gates arasındaki konuşmanın görüntüleri Twitter’da Whole Mars Catalog adlı bir hesap tarafından tarafından paylaşılırken, Elon Musk etiketlenerek ‘bu yazışmalar gerçek mi?’ sorusu soruldu.

Musk da sosyal medyada yayınlanan mesajların gerçek olduğunu açıklarken, mesaj kutularının rengi, yazışmaların Musk’ın telefonundan çekildiğini ortaya koydu.

İlk ekran görüntüsünde ikil, buluşma için yer ve gün konuşurken, Musk’ın ‘harika’ yanıtı ile durumu onayladığı görülüyor. Başka bir ekran görüntüsünde ise, Musk’ın Gates’e attığı, “Tesla’ya karşı hala yarım milyar dolarlık açığa satış pozisyonunuz var mı?" ifadeleri yer alıyor.

Gates ise buna yanıt olarak, “Kapatmadığım için üzgünüm, Hayırseverlik olanaklarını tartışmak istiyorum” dedi.

Musk ise “Üzgünüm ama iklim değişikliğini çözmek için en çok çaba gösteren şirket olan Tesla’ya karşı büyük bir açığa satış pozisyonunuz varken, iklim değişikliği konusundaki hayırseverliğinizi ciddiye alamam” yanıtını verdi.

Açığa satış pozisyonu kısaca, bir yatırımcının ödünç aldığı bir hisse senedini daha sonra daha düşük bir fiyattan geri almak amacıyla satması anlamına gelir. Yanı kısaca, kişi, hisse senedinin değerinin düşeceğine dair bahse girer.

Ekran görüntülerine yanıt olarak Musk, bunların gerçek olduğunu ancak onları kendisinin sızdırmadığını açıklarken, “arkadaşlarının arkadaşları aracılığıyla” çekilmiş olabileceklerini açıkladı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Musk, “TED’deki birçok kişiden Gates’in Tesla’ya karşı hala yarım milyar açığa satış pozisyonu olduğunu duydum, bu yüzden ona sordum. Bu konuşmalar ‘çok gizli’ değil” dedi.

Konuşmanın tam olarak ne zaman yapıldığını bilinmese de Şubat 2021’deki Gates’in borsada Tesla’ya karşı bahis oynadığı iddialarının ortaya çıktığı zamanlara denk geldiği düşünülüyor.

Musk dün gece ise metinlerin basına sızmasının ardından, Gates ile ilgili bir caps paylaştı. Görüntüde, göbeği olan bir gates ve hamile kadın emojisi yan yana yer alırken, ‘Heyecanınızı kaybetmek isterseniz…’ ifadeleri yer aldı.

