Elon Musk, Vladimir Putin'e meydan okudu
Sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, sosyal medya hesabından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e meydan okudu. Musk'ın yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.
SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, sosyal medya hesabından Putin'e Ukrayna için meydan okudu.
Sosyal medya platformu Twitter hesabından Putin'i etiketleyen Musk: "Putin'e tek tek dövüş için meydan okuyorum. Bahisler Ukrayna için" yazdı.
I hereby challenge— Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022
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to single combat
Stakes are ???????
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