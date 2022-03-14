Elon Musk, Vladimir Putin'e meydan okudu

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, sosyal medya hesabından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e meydan okudu. Musk'ın yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

cumhuriyet.com.tr
14 Mart 2022 Pazartesi, 15:30
Elon Musk, Vladimir Putin'e meydan okudu
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SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, sosyal medya hesabından Putin'e Ukrayna için meydan okudu.

Sosyal medya platformu Twitter hesabından Putin'i etiketleyen Musk: "Putin'e tek tek dövüş için meydan okuyorum. Bahisler Ukrayna için" yazdı.



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