Elon Musk, Vladimir Putin'e meydan okudu

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, sosyal medya hesabından Putin'e Ukrayna için meydan okudu.

Sosyal medya platformu Twitter hesabından Putin'i etiketleyen Musk: "Putin'e tek tek dövüş için meydan okuyorum. Bahisler Ukrayna için" yazdı.

I hereby challenge

???????? ?????

to single combat



Stakes are ???????