Elon Musk'tan Demokratlara tepki: ABD'nin sonu gelecek

ABD'li milyarder Elon Musk, "Birkaç yıl önce %100 Demokratlara oy veriyordum. Şimdi ise bir 'kırmızı dalgaya' ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum yoksa Amerika'nın sonu gelecek" dedi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 25.03.2024 - 09:44
Elon Musk'tan Demokratlara tepki: ABD'nin sonu gelecek
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ABD'li milyarder Elon Musk'ın, ABD seçimlerine ilişkin X üzerinden bir paylaşıma verdiği yanıt gündem oldu.

Musk, eskiden kendisini Demokrat olarak gördüğünü ancak şimdi Demokrat Parti'nin "çok kötü" olduğunu düşündüğünü yazan Farzad takma adlı bir hesabın gönderisine yanıt verdi.

 

Musk, "Birkaç yıl önce %100 Demokratlara oy veriyordum. Şimdi ise bir 'kırmızı dalgaya' ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum yoksa Amerika'nın sonu gelecek" ifadelerini kullandı.


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