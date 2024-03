Elon Musk'tan Demokratlara tepki: ABD'nin sonu gelecek

ABD'li milyarder Elon Musk'ın, ABD seçimlerine ilişkin X üzerinden bir paylaşıma verdiği yanıt gündem oldu.

Musk, eskiden kendisini Demokrat olarak gördüğünü ancak şimdi Demokrat Parti'nin "çok kötü" olduğunu düşündüğünü yazan Farzad takma adlı bir hesabın gönderisine yanıt verdi.

I voted 100% Dem until a few years ago.



Now, I think we need a red wave or America is toast.