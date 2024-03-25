Elon Musk'tan Demokratlara tepki: ABD'nin sonu gelecek
ABD'li milyarder Elon Musk, "Birkaç yıl önce %100 Demokratlara oy veriyordum. Şimdi ise bir 'kırmızı dalgaya' ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum yoksa Amerika'nın sonu gelecek" dedi.
ABD'li milyarder Elon Musk'ın, ABD seçimlerine ilişkin X üzerinden bir paylaşıma verdiği yanıt gündem oldu.
Musk, eskiden kendisini Demokrat olarak gördüğünü ancak şimdi Demokrat Parti'nin "çok kötü" olduğunu düşündüğünü yazan Farzad takma adlı bir hesabın gönderisine yanıt verdi.
I voted 100% Dem until a few years ago.— Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2024
Now, I think we need a red wave or America is toast.
Musk, "Birkaç yıl önce %100 Demokratlara oy veriyordum. Şimdi ise bir 'kırmızı dalgaya' ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum yoksa Amerika'nın sonu gelecek" ifadelerini kullandı.
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