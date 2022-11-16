Endonezya Devlet Başkanı Widodo, Şi Cinping'i 'ağabey' olarak niteledi
Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i "ağabeyi" olarak tanımladı.
Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 zirvesinin ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü.
Joko Widodo, yapılan ikili görüşmede Şi Cinping'i "ağabey" olarak niteledi.
Widodo, "Pekin'deki görüşmemizin ardından ağabeyim Xi Jinping'i Bali'de görme fırsatı bulduğum için çok mutluyum" dedi.
Şi'yi yeniden ÇKP Merkez Komitesi genel sekreterliğine seçilmesi dolayısıyla tebrik eden Widodo, "Biraz önce Cakarta-Bandung hızlı treninin tanıtımını birlikte izledik. Trenin Haziran 2023'te faaliyete geçeceğini umuyorum" diye konuştu.
Şi ise Widodo'yu G20 zirvesi dönem başkanlığından dolayı tebrik etti.
Çin, Kuşak ve Yol projesinin bir parçası olarak, Jakarta-Bandung yüksek hızlı demiryolu inşaatının ve yüksek hızlı trenin oluşturulmasının yüzde 80'ini finanse ediyor.
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