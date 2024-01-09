Epstein Davası'nda ‘Türkiye’den fuhuş için çocuk kaçırıldı’ iddiası

Yayınlanma: 09.01.2024 - 10:43

Güncelleme: 09.01.2024 - 11:19

Kurduğu çocuk ticareti ve fuhuş çetesi ile aralarında eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın da olmak üzere birçok nüfuzlu Amerikalı isme reşit olmayan kızları pazarlayan Jeffrey Epstein ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

ABD New York Bölge Hakimi Loretta Preska'nın kararı üzerine 900 sayfadan fazla evrak üzerindeki gizlilik kararı kaldırıldı. Gizlilik kararı kaldırılan belgelerden birinde, "Epstein’ın çocuk ticareti rotasında Türkiye’nin de olduğu" iddia edildi.

Pilotu çapraz sorguda köşeye sıkıştı, susma hakkını kullandı

İstismara uğrayan kızların avukatı Katherine W. Ezell, Jeffrey Epstein’ın özel pilotu, eski Slovakyalı manken Nadya Marçinko’yu çapraz sorguda adeta terletti.

Sputnik'ten Kutalmış Gürbüz'ün haberine göre, Epstein’ın istismar faaliyetlerini bilip bilmediği, Bill Clinton’ı tanıyıp tanımadığı ve kız çocuklarının fuhuşa zorlandığını görüp görmediği sorulan Marçinko, avukatının tavsiyesine uyarak bu soruların tamamında susma hakkını kullandı.

TÜRKİYE’DEN ÇOCUK KAÇIRMIŞLAR

1328 NO'lu dosyanın, 407-6, 407-8 ve 407-9 numaralı ek belgelerinde yer alan Nadya Marçinko sorgusunda önemli bir detay göze çarptı.

13 Nisan 2010 tarihli çapraz sorguda Marçinko'ya şu sorular soruldu:

“15 yaşındaki Jane Doe #102 kod adlı mağdur için Jeffrey Epstein ve/veya Ghislaine Maxwell tarafından çeşitli pasaportlar alındığını ve daha sonra Palm Beach, New York, Santa Fe, Los Angeles, San Francisco, St. Louis, Avrupa, Karayipler ve Afrika’ya götürüldüğünü biliyor muydunuz? Bu aynı zamanda Jeffrey Epstein’ın Türkiye’den, Çek Cumhuriyeti’nden (Çekya) ve Asya ülkelerinden çocuk kaçırdığı ve getirdiği anlamına geliyor. Bunun farkında mıydınız? Jean Luc Brunel, uluslararası çocuk ticaretinde Epstein’ın ortağı mı? Jeffrey Epstein’ın, Jane Doe #102 kod adlı mağduru istismar ettikten sonra, soylulara, siyasetçilere, akademisyenlere, iş insanlarına da pazarladığını biliyor muydunuz?”

Nadya Marçinko, bu soruların tamamına cevap vermeyi reddederken, avukatı da hakime itirazlarını sundu.