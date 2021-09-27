Rusya: "Militanlar Türkiye'nin denetimindeki bölgeden çıkmaya çalıştı, 5 Suriyeli asker yaralandı"

27 Eylül 2021 Pazartesi, 13:39

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çarşamba günü yapacağı ikili zirve öncesinde Suriye'de hareketlilik sürüyor.

Basın toplantısı düzenleyen Kulit, "Halep vilayetinin Baselhayya yerleşimindeki yasadışı silahlı grupların militanları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde bölgeden Tel Rıfat yönüne doğru Suriyeli askerlerle olan kesişme hattı üzerinden geçme girişiminde bulundu. Çıkan çatışma sonucunda 5 Suriyeli asker yaralandı" dedi.

Çatışmada en az 10 militanın yaralandığını, 5 militanın mayınlara bastığını kaydeden Kulit, militanların başlangıç noktalarına geri döndüklerini anlattı.

Soçi'de bir araya gelecek olan Putin ve Erdoğan, başta İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki durum olmak üzere Suriye'de terörle mücadele çalışmalarını masaya yatıracak.

Kaynak: Sputnik Türkçe

Fotoğraf: Arşiv