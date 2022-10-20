Erdoğan ve Aliyev'den ortak basın toplantısı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cebrayıl’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında "(Ermeni işgali döneminde Karabağ'a verilen zarar) Lahey Adalet Divanı'na getirerek tazminini istemek lazım. Bu suretle bunları köşeye sıkıştırmak lazım" açıklamasında bulundu.
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