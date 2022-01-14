Erken yaşlanan ünlü Youtuber 15 yaşında hayatını kaybetti
Hutchinson-Gilford progeria hastalığıyla mücadele eden Youtuber Adalia Rose Williams, 15 yaşında hayatını kaybetti.
Gerçek hayattaki Benjamin Button hikayesiyle milyonların kalbine dokunan YouTube yıldızı Adalia Rose Williams, yaşamını yitirdi. Kötü haberi ailesi duyurdu.
Williams, Progeria ile yaşarken yolculuğunu internet üzerinden paylaşarak dünyanın dört bir yanından insanlara ilham verdi.
Facebook'ta açtığı hesabı kısa sürede milyonlarca kişi tarafından takip edilen ve nadir görülen progeria hastalığından muzdarip olan Williams daha sonra Youtube ve diğer sosyal medya platformlarında da milyonlarca takipçiye ulaşmıştı.
Her gün binlerce e-posta ve mektup alan Adalia'nın saçları hastalığı nedeniyle çıkmıyordu. Çok zor hareket edebilen Adalia kilo da alamıyordu. Hastalık erken yaşlanmaya neden olurken vücutta yağ eksikliği, damarların belirgin olması, tiz ses ve eklemlerde şiddetli ağrı gibi belirtilere sahip.
Doktorların 13 yıl ömür biçtiği Williams, 12 Ocak 2022 tarihinde 15 yaşındayken hayatını kaybetti.
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