Paşinyan'dan Türkiye ile ilişkileri 'normalleştirme' sinyali

16 Ekim 2021 Cumartesi, 10:23

Paşinyan'dan Türkiye ile ilişkileri normalleştirme konusunda yeni bir açıklama geldi. Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Zirvesi'nde konuşan Paşinyan, "Değindiğim tüm alanlarda çalışmaya hazırız. Tüm bu görevlerin yerine getirilmesinin, bölgemizde sağlam ve uzun vadeli barış için gerekli koşulların olması açısından ciddi bir ilerleme sağlayacağına inanıyoruz. Türkiye'yle ilişkilerimizin normalleştirilmesi amacıyla müzakerelere başlanması, süreci hızlandırabilecek bir faktör" ifadelerini kullandı.

RUSYA’NIN DA DESTEKLEMEYE HAZIR OLDUĞUNU BELİRTTİ

Sputnik’in haberine göre Paşinyan, Rusya'nın bu süreci desteklemeye hazır olduğunun altını çizdi. 8 Eylül'de Paşinyan, hükümetin bugünkü oturumunda bölgedeki tüm iletişim hatlarının açılması gerektiğini, ayrıca ikili ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda Türkiye ile diyalog başlatmaya hazır olduğunu ifade etmişti.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer Tayyip Erdoğan'la bir görüşme arzu ediyorsa işte burada artık belli adımların da atılması lazım. Biz görüşmelere kapalı değiliz, görüşmeleri yaparız. Nitekim, Gürcistan Başbakanıyla da görüşme arzusunu bana iletti, o da bana geldi. Ama dediğim gibi biz bu görüşmeleri yaparken burada onların olumlu yaklaşım göstermek suretiyle bu adımları atması lazım" demişti.