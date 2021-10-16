Paşinyan'dan Türkiye ile ilişkileri 'normalleştirme' sinyali
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile ilişkileri normalleştirme sinyali verdi.
Paşinyan'dan Türkiye ile ilişkileri normalleştirme konusunda yeni bir açıklama geldi. Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Zirvesi'nde konuşan Paşinyan, "Değindiğim tüm alanlarda çalışmaya hazırız. Tüm bu görevlerin yerine getirilmesinin, bölgemizde sağlam ve uzun vadeli barış için gerekli koşulların olması açısından ciddi bir ilerleme sağlayacağına inanıyoruz. Türkiye'yle ilişkilerimizin normalleştirilmesi amacıyla müzakerelere başlanması, süreci hızlandırabilecek bir faktör" ifadelerini kullandı.
RUSYA’NIN DA DESTEKLEMEYE HAZIR OLDUĞUNU BELİRTTİ
Sputnik’in haberine göre Paşinyan, Rusya'nın bu süreci desteklemeye hazır olduğunun altını çizdi. 8 Eylül'de Paşinyan, hükümetin bugünkü oturumunda bölgedeki tüm iletişim hatlarının açılması gerektiğini, ayrıca ikili ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda Türkiye ile diyalog başlatmaya hazır olduğunu ifade etmişti.
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer Tayyip Erdoğan'la bir görüşme arzu ediyorsa işte burada artık belli adımların da atılması lazım. Biz görüşmelere kapalı değiliz, görüşmeleri yaparız. Nitekim, Gürcistan Başbakanıyla da görüşme arzusunu bana iletti, o da bana geldi. Ama dediğim gibi biz bu görüşmeleri yaparken burada onların olumlu yaklaşım göstermek suretiyle bu adımları atması lazım" demişti.
Video Haberler
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
En Çok Okunan Haberler
- TÜGVA, Kim Milyoner Olmak İster'e de el atmış
- Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nda!
- Halil Falyalı Girne'de polise teslim oldu
- 'Erdoğan'a açık ve net çağrı yapıyorum...'
- Başsavcıya ‘CHP’liyi gözaltına al’ mesajı
- İşte yeni asgari ücret!
- Mersin Metrosu projesi için tarih belli oldu
- Yurttaşlar, benzin istasyonlarına akın etti!
- Ömer Koç: Fevkalade üzüyor
- Alevi öğretmene korkunç saldırı