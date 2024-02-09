Eski Devlet Başkanı'nın ekibine darbe suçlaması: Operasyon yapıldı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva hükümetine "darbe" iddiası suçlamasıyla eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ekibine operasyon düzenlendi.

AA
Yayınlanma: 09.02.2024 - 10:00
Eski Devlet Başkanı'nın ekibine darbe suçlaması: Operasyon yapıldı
Abone Ol google-news

Brezilya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Alexandre de Moraes'in talimatıyla operasyon yapan Federal Polis, içinde eski bakan ve üst düzey askerlerin de olduğu Bolsonaro'ya yakın birkaç kişiyi gözaltına aldı.

Federal Polisten yapılan açıklamada, gözaltına alınan kişilerin 30 Ekim 2022'deki seçimleri kazanan Lula da Silva hükümetine "darbe girişiminde" bulunmakla ve organize suç örgütü kurmakla suçlandığı bildirildi.

Yüksek Mahkeme, soruşturma kapsamında, eski Devlet Başkanı Bolsonaro'dan pasaportunu 24 saat içinde Federal Polise teslim etmesini istedi.

Gözaltına alınanlar içinde Bolsonaro'nun 2019-2022 kabinesinde görev yapan eski Adalet Bakanı Anderson Torres ve generallerin de bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva yüzde 50,9, aşırı sağcı Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, ardından da ordu karargahları önünde düzenledikleri gösterilerde silahlı kuvvetleri, Lula'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.

Bolsonaro destekçileri, 8 Ocak'ta da ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasına girmişti.

Jair Bolsonaro, 29 Nisan'da polise verdiği ifadede 8 Ocak'taki Kongre, Yüksek Mahkeme ve Başkanlık Sarayı baskınını "kışkırttığı" suçlamasını kabul etmemişti.


Brezilya haberleri

İlgili Haberler

Brezilya istihbaratında casusluk skandalı: Eski başkanın oğlu da iddialarda yer aldı

Brezilya istihbaratında casusluk skandalı: Eski başkanın oğlu da iddialarda yer aldı
Brezilya'da deprem: 6,5 büyüklüğünde

Brezilya'da deprem: 6,5 büyüklüğünde
Brezilya futbolunun efsane ismi Mario Zagallo hayatını kaybetti

Brezilya futbolunun efsane ismi Mario Zagallo hayatını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dolandırıcıların yeni yöntemlerine dikkat

Dolandırıcıların yeni yöntemlerine dikkat
Galatasaray sahasında hata yapmadı!

Galatasaray sahasında hata yapmadı!
Merkez Bankası'ndaki 'Hafize Gaye Erkan' krizinin perde arkası: Bilal Erdoğan faktörü!

Merkez Bankası'ndaki 'Hafize Gaye Erkan' krizinin perde arkası: Bilal Erdoğan faktörü!
Barış Alper Yılmaz’dan kariyerinde bir ilk!

Barış Alper Yılmaz’dan kariyerinde bir ilk!
Bilgisayar korsanları sizi gözetlemek için telefonunuzdaki ışık sensörünü kullanıyor olabilir

Bilgisayar korsanları sizi gözetlemek için telefonunuzdaki ışık sensörünü kullanıyor olabilir
‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada

‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada
Soylu’ya gol atan karar

Soylu’ya gol atan karar
Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı

Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı
Dünyanın en büyük dolandırıcılık merkezi

Dünyanın en büyük dolandırıcılık merkezi
Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!

Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!
Türkiye’nin ilk AVM’si Galleria hayalet yapıya dönüştü

Türkiye’nin ilk AVM’si Galleria hayalet yapıya dönüştü
Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!

Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!