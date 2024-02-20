Eski İsrail Genelkurmay Başkanından hükümete uyarı mektubu

Yayınlanma: 20.02.2024 - 08:46

Güncelleme: 20.02.2024 - 08:46

İsrail’in Kanal 12 Televizyonunun haberinde, “Bakan Eisenkot yaklaşık bir hafta önce Savaş Kabinesi üyelerine, üyesi olduğu kabinenin kararlarını eleştiren uzun ve ayrıntılı bir uyarı mektubu gönderdi” denildi.

Eisenkot mektubunda, “Dört aydan fazla süren savaşın ardından başarıları değerlendirmek ve savaşın sürmesine ilişkin eğilimleri incelemek uygun olur. Bana göre kesin ve önemli kararlar almaktan kaçınılarak savaşın hedeflerine ulaşmasında giderek artan bir zorluk yaşanıyor. Savaşın stratejik planı aksadı ve bu, savaşın hedeflerine ulaşmasını ve bunun da ötesinde İsrail’in stratejik konumunu fiilen tehdit ediyor” ifadelerini kullandı.

Hamas’ın askeri gücünün azaltılması, esirlerin kurtarılması, Gazze çevresindeki yerleşim birimleri sakinlerinin güvenliğinin yeniden sağlanması gibi hedeflerin kısmen başarıldığına dikkati çeken Eisenkot, şöyle devam etti:

“Savaşın sona erdirilmesi için, Gazze'nin gelecekte İsrail için bir tehdit oluşturmaması durumu henüz gerçekleşmedi. Aynı şekilde İsraillilerin kişisel güvenliğinin ve ulusal kararlılığının güçlendirilmesi de sağlanmadı. Pratik olarak üç aydır kesin bir karar alınmadı. Savaş, stratejik kazanımlara yönelik büyük hareketler olmaksızın, taktiksel başarılara göre sürüyor.”

İsrail makamlarından Eisenkot’un mektubuna ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.