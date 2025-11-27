Eski Peru Devlet Başkanı Vizcarra’ya hapis cezası

Ulusal basında yer alan habere göre, başkent Lima’da görülen duruşmada, ülkeyi 2018-2020'de yöneten Vizcarra’nın, 2011-2014 döneminde Moquegua valisi olarak görev yaparken bazı iş insanlarından kamu ihalelerinde onları kayırmak için para aldığı iddia edildi.

Mahkeme, Vizcarra’yı rüşvet suçundan 14 yıl hapse mahkum ederken, ayrıca 9 yıl süreyle kamu görevinde bulunmaktan menetti.

Karara tepki gösteren Vizcarra, suçsuz olduğunu savunarak, "Özel sektör iş insanları, duruşma boyunca doğrulayamadıkları ifadeler verdiler, mahkumiyet kararını haklı çıkaracak hiçbir gerekçe yok" ifadesini kullandı.

Basına göre Vizcarra’nın, birçok eski devlet başkanının bulunduğu Barbadillo Cezaevi’ne gönderilebileceği değerlendiriliyor.

Vizcarra, böylece Alejandro Toledo, Ollanta Humala ve Pedro Castillo’nun ardından aynı cezaevine gönderilen dördüncü eski devlet başkanı olabilir.

Peru, istifalar, görevden almalar ve siyasi krizlerle şekillenen uzun bir siyasi istikrarsızlık döneminden geçiyor. 2018’den bu yana ülkede yedi devlet başkanı çeşitli gerekçelerle görevlerinden alındı.