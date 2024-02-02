Eski Senatörden Biden iddiası: İran ile savaşa karşı çıkıyor

Eski Virginia senatörü Richard Black, "ABD Orta Doğu'daki savaşları genişletecek bir konumda değil" diyerek, ABD Başkanı Joe Biden'ı hiçbir şekilde İran'a asker sokmaması konusunda uyardı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 02.02.2024 - 10:13
Eski Senatörden Biden iddiası: İran ile savaşa karşı çıkıyor
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Eski Virginia senatörü Richard Black, ABD lideri Joe Biden'ın İran'la savaş başlatacak ve başkanlık seçimleri öncesinde Orta Doğu krizini genişletecek bir konumda olmadığını söyledi.

Black, Biden'ın İran'la savaşa "şiddetle" karşı çıktığını ve yaklaşan ABD başkanlık seçimleri ve Demokrat seçmenlerin silahlı çatışmayı desteklemekten yorulduğu faktörünü hatırlattı.

"İran da çatışmadan kaçınmaya kararlı görünüyor" diyen Black, İran'ın Ürdün'deki ABD üssüne yapılan İHA saldırısına karıştığı iddialarını da reddetti.

Black, her iki ülkenin de gerilimi tırmandırmama konusundaki kararlılığının göz önüne alınarak, devletler arasındaki savaşın önleneceğine inandığını belirterek, "ABD Orta Doğu'daki savaşları genişletecek bir konumda değil" ifadelerini kullandı.

"Biden'ı hiçbir şekilde İran'a asker sokmaması" konusunda uyaran Black,  ancak bir saldırı durumunda Pentagon'un yine de İran'a karşı aynı şekilde karşılık verebilmesi için "ölüm ve yıkımı en aza indirecek" hedefler seçmesi gerektiğini kaydetti.


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