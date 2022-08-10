Eski Twitter çalışanı Suudi muhaliflere casusluk yapmaktan suçlu bulundu

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:19

ABD'de Kaliforniya eyalet mahkemesi, ABD-Lübnan çifte vatandaşı olan Ahmad Abouammo'nun Suudi hükümetinin kayıt dışı ajanı olarak hareket ettiğini tespit etti.

The Guardian'ın haberine göre, Kaliforniya eyalet mahkemesi, Abouammo'nun Twitter'daki görevini, "Suudi yönetimini eleştirenleri ifşa etmek" ve "kullanıcı bilgilerini Prens Salman'ın yardımcısı Bader al-Asaker'e satmak" için kullandığını ortaya çıkardı.

Mahkeme, Bader al-Asaker'in Abouamma'ya 20 bin dolarlık bir saat verdiğini ve Abouammo'nun Lübnan'da yaşayan babasının hesabına toplamda 300 bin dolardan fazla para yatırdığını iddia etti.

İddianama'ye göre, Suudi yönetimi, ilk olarak Mayıs 2014'te Abouamma ile temasa geçti. San Francisco'da bir araya gelen ikili, Prens Salman'ın Twitter hesabına "mavi tik" için buluştu. Abouamma, Kasım 2014'te kraliyet ailesi için çalışan Suudi sosyal medya danışmanı Ahmed Almutairi ile temasa geçti.

Mahkeme, Suudi Arabistana'a kaçan eski Twitter çalışanı Abouamma ve Suuid Arabistan'da bulunan Almutairi için tutuklama emri çıkarttı.