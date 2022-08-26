Etiyopya duyurdu: TPLF güçlerini vuracağız

26 Ağustos 2022 Cuma, 15:16

Etiyopya hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, barış kapısı bugüne dek açık tutulmasına rağmen isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) saldırılarına devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, federal hükümetin şartsız müzakere etme hakkını saklı tutarak TPLF'nin askeri noktalarını vurmaya başlayacağı kaydedildi.

Hükümet, Tigray eyaletinde yaşayanların TPLF'nin askeri üslerinden uzak durmalarını istedi.

Öte yandan, Tigray televizyonu, Etiyopya ordusunun Mekelle şehrinde hava saldırı yaptığını aktardı.

Hem TPLF hem de Addis Ababa hükümeti, barış müzakerelerine başlama hazırlığı yapılırken birbirini saldırı başlatmakla suçlamıştı.

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'den başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evini terk etmesine yol açtı.