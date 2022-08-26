Etiyopya duyurdu: TPLF güçlerini vuracağız
Etiyopya hükümeti, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerini vuracağını duyurdu.
Etiyopya hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, barış kapısı bugüne dek açık tutulmasına rağmen isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) saldırılarına devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, federal hükümetin şartsız müzakere etme hakkını saklı tutarak TPLF'nin askeri noktalarını vurmaya başlayacağı kaydedildi.
Hükümet, Tigray eyaletinde yaşayanların TPLF'nin askeri üslerinden uzak durmalarını istedi.
Öte yandan, Tigray televizyonu, Etiyopya ordusunun Mekelle şehrinde hava saldırı yaptığını aktardı.
Hem TPLF hem de Addis Ababa hükümeti, barış müzakerelerine başlama hazırlığı yapılırken birbirini saldırı başlatmakla suçlamıştı.
Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'den başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evini terk etmesine yol açtı.
Video Haberler
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Erdek'te yüzen pastane
- Görenler şoke oldu
- 2 çocuklu taksici Dilek, Trabzon yollarında
- Esenyurt'ta can pazarı kamerada
- Yakayı işte böyle ele verdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Sanatçı Gülşen cezaevine teslim edildi
- Erdoğan o davayı kaybetti
- Ersan Şen'den, Gülşen'in tutuklanmasına ilk yorum
- Müstehcen görüntülerin ardından istifa etti
- 'Gülşen'i tutuklamaya sevk eden o savcı...'
- Ağrı İŞKUR İl Müdürü Gıyas Güven görevden uzaklaştırıldı
- Meral Akşener: 'O şerefsizi Saray'da ağırladılar'
- Sosyal medya Gülşen için ayağa kalktı
- İsmail Küçükkaya'nın yerine gelen isim belli oldu
- İngiliz yıldız imzayı attı!